Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Le coup d’envoi de Strasbourg-PSG sera donné le 17 octobre 2026 à 11 h 15 EST et 15 h 15 GMT.

Un PSG irrégulier à l’assaut de Strasbourg

Le PSG a connu un début de saison de Ligue 1 en dents de scie, avec 11 points pris lors de ses six premières rencontres, mais il a remporté ses trois derniers matches. Il a récemment battu Le Mans 3-1 grâce à des buts de Lucas Beraldo, Kvichatskhelia et Maghnes Akliouche. Il a pu faire entrer Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha et Desire Doue en cours de match pour assurer les trois points. Avec la réception de Barcelone en Ligue des champions trois jours seulement après cette rencontre, Luis Enrique devrait de nouveau largement remanier son équipe.

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Strasbourg rencontre des difficultés

Strasbourg a subi deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Nice et le Paris FC, mettant fin à une série de trois matches sans défaite. Le club n’a toutefois pas encore perdu à domicile. Le milieu portugais Dario Essugo, auteur du but strasbourgeois lors de la défaite contre Nice, est sorti sur blessure pendant ce match.

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Statistiques clés et blessures

Strasbourg a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 20 derniers matches, toutes compétitions confondues.

Les deux équipes ont marqué lors de leurs cinq dernières confrontations en Ligue 1.

Le nouvel attaquant du PSG Ferran Torres est en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec quatre réalisations.

La participation de Dario Essugo est incertaine côté strasbourgeois après sa blessure contre Nice.

Actualité des équipes et effectifs

L’entraîneur de Strasbourg Hugo Oliveira doit composer sans Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure et Martial Godo, tous absents sur blessure. Aucune suspension n’est actuellement signalée dans les rangs de l’équipe à domicile. Des précisions sur l’effectif seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté du Paris Saint-Germain, Senny Mayulu est indisponible sur blessure pour Luis Enrique. Bonne nouvelle pour le PSG : Ousmane Dembélé et Nuno Mendes ont tous deux repris l’entraînement après une période de repos prévue à la suite de leurs obligations internationales, offrant davantage d’options à Enrique avant une semaine chargée.

Forme récente

Strasbourg aborde cette rencontre avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, pour 8 buts marqués et 11 encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre Nice en Ligue 1, et le club s’était également incliné 2-1 face au Paris FC lors de son précédent match de championnat à domicile. Plus tôt dans cette série, une victoire 2-6 contre Troyes avait montré son potentiel offensif dans un bon jour, même si ce résultat côtoie un nul 1-1 face à Monaco.

Le Paris Saint-Germain a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un seul, à Monaco sur le score de 1-2. Sa rencontre la plus récente s’est achevée par une victoire 3-1 contre Le Mans en Ligue 1. Durant cette période, le club a également battu le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des champions. Le PSG a marqué 13 buts et en a encaissé 5 sur ces cinq rencontres, signe d’une attaque régulièrement efficace malgré quelques failles défensives occasionnelles.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-1 sur le terrain de Strasbourg en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le PSG compte trois victoires contre une pour Strasbourg, tandis qu’un match s’est terminé par un nul. Ce nul, 3-3, a eu lieu en octobre 2025 au Parc des Princes. La seule victoire strasbourgeoise dans ces données est un succès 2-1 à domicile en mai 2025.

Classement

Sixième de Ligue 1, le PSG doit rattraper les équipes de tête plutôt que de mener la course. Perdre des points dans cette rencontre coûterait donc cher à ses ambitions de titre. Strasbourg occupe la 11e place, assez proche de la première moitié du classement pour profiter d’un bon résultat, mais doit réagir après deux défaites consécutives en championnat.