Strasbourg-Marseille (0-2) : Un but somptueux de Dieng et un précieux succès pour l'OM

Au coup d'envoi de cette rencontre, l'OM connaissait déjà les résultats de ses adversaires directs pour la course au podium. Avec la défaite de Rennes à domicile, contre Nice, l'OM savait qu'il pouvait s'emparer de la deuxième place en cas de succès face à Strasbourg qui restait sur six matches sans défaite.

Le but exceptionnel de Dieng

Au stade de la Meinau, on a assisté à une rencontre équilibrée mais pauvre en occasions. Les deux équipes n'ont d'ailleurs pas cadré le moindre tir lors du premier acte !

L'OM est finalement parvenu à faire trembler les filets en deuxième période avec tout d'abord un très joli but qui sera sûrement dans le Top 10 de la saison : au départ de l'action, Luan Peres lançait sur le côté droit Luis Henrique. Ce dernier centrait au second poteau à destination de Bamba Dieng qui expédiait la balle au fond des filets d'une superbe retourné acrobatique !

L'OM est deuxième

On jouait alors la 62e minute et vingt minutes plus tard, l'OM doublait la mise sur corner. Tiré par Payet, il était repris victorieusement de la tête par Caleta-Car.

Plus rien n'était marqué et grâce à ce succès, l'OM remonte à la deuxième place du classement avec 32 points et devance Rennes d'un point et Nice de deux. L'OM compte dix points de retard sur le PSG qui joue ce dimanche soir contre Monaco.