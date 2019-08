Strasbourg - Lokomotiv Plovdiv : chaîne TV, live streaming, composition et avant-match

retrouve les Bulgares du Lokomotiv Plovdiv ce jeudi à l'occasion du 3e tour retour de qualifications en . Un étape importante pour les hommes de Thierry Laurey, vainqueurs 1-0 à l'aller, puisqu'ils ont l'occasion de se qualifier pour les barrages, dernière étape de ce long chemin avant la phase de poules de la compétition.

En , Strasbourg - Lokomotiv Plovdiv est diffusé en exclusivité sur la chaîne payante RMC Sport 1.

Compositions et infos d'équipes

Au coeur d'un été particulièrement chargé, Thierry Laurey devrait logiquement effectuer une rotation. Contre Metz, pour le lever de rideau en dimanche dernier, les jambes des Alsaciens étaient lourdes (1-1). Et dimanche prochain, c'est un déplacement à Reims, pour un match contre un club de l'est, que le Racing devra aborder avant, éventuellement, un choc contre Francfort jeudi prochain...

La compo probable de Strasbourg : Sels, Simakan, Koné, Mitrovic, Djiku, N'Dour, Sissoko, Liénard, Bellegarde, Da Costa et Zohi.

La compo probable du Lokomotiv Plovdiv : Lukov, Petrovic, Malembana, Eze, Karagaren, Umarboev, Vitanov, Tsvetanov, Iliev ,Ozbolt et Aralica.

Les principales déclarations

Thierry Laurey (entraîneur de Strasbourg) : "On dépense beaucoup d'énergie avec des matches rapprochés comme ça, en plein été, les organismes souffrent, confirme le technicien. Il faut veiller à ce que tous les garçons soient à 100 % de leurs possibilités. Si t'as des joueurs qui sont cramés sur le terrain, ça ne te fait pas trop avancer (...) On parlera de Francfort après Plovdiv, éventuellement, si vous voulez. Mais là, je ne suis pas du tout concentré sur Francfort. Moi, je ne suis pas comme vous, je n'ai pas de colonnes à remplir, donc je parle de Plovdiv, et après je parlerai de Reims. C'est mon job. Francfort, parlez-en entre vous si vous voulez".

Nuno Da Costa (attaquant de Strasbourg) : "C'est vrai qu'on enchaîne beaucoup, donc on n'a pas trop le temps d'aborder le sujet Francfort. Je me rappelle juste que c'est une bonne équipe, ils ont tapé l'OM la saison dernière (2-1, 4-0). Et on veut les affronter car le barrage est la dernière étape avant la phase de groupes... On se rapproche".