Strasbourg-Lokomotiv Plovdiv 1-0, ça passe pour le RCS après un nouveau succès à la maison

Strasbourg se qualifie pour les barrages de la Ligue Europa après une nouvelle performance maîtrisée contre Plovdiv (1-0).

Ce jeudi, le RCSA recevait le Lokomotiv Plovdiv, avec l'intention de finir le travail entamé à l'aller. On se souvient en effet que jeudi dernier, les Alsaciens s'étaient imposés en Bulgarie (0-1) après avoir dominé un club plus faible sur le papier.

Pour ce match retour, le RCS a pris le soin de marquer rapidement. Les Alsaciens ont versé le premier sang quand Liénard, inspiré, apparait entre Umarboev et Vitanov pour remonter le cuir, pénétrer dans le rectangle adverse et servir Zohi, qui marque d'une frappe rasante et précise pour le 1-0 après seulement 7 minutes de jeu.

Par la suite, jouera le contre et attendra son adversaire, se contentant de fulgurances comme quand Sissoko déboule sur le flanc droit et centre devant le but, où Corgnet laisse passer pour Zohi qui cette fois oublie de cadrer.

La pause est atteinte sur ces entrefaites et les Bulgares savent qu"ils doivent marquer au moins trois fois durant le second acte pour ne pas être éliminés. Mission presque impossible... Même si, à l'heure de jeu, sur un coup-franc, Eze place un coup de tête au second poteau et ça passe de peu à côté du cadre des locaux.

Vers la 70e minute, le RCS est fatigué de subir et pousse et enchaîne les centres en direction du rectangle adverse, s'offrant quelques opportunités éparses et inconséquentes. Car plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Strasbourg se qualifie pour les barrages après deux performances maîtrisées contre Plovdiv.