Strasbourg, Liénard revient sur sa Panenka : "On m'a dit : soit tu es un génie, soit tu es fou"

Dans une finale hachée et souvent ennuyeuse, les Alsaciens vaient été les plus solides mentalement lors de la séance des tirs au but (résumé à retrouver ici). Il a effectivement fallu en venir à la fatidique et fruste séance de tirs au but pour désigner un lauréat et Strasbourg s'est montré plus à l'aise. Les Alsaciens ont réussi toutes leurs tentatives (4/4) tandis que Guingamp, pas assez concentré, voyait deux de ses tentatives échouer (2/3).

Dimitri Liénard revient sur la réation suscitée par sa folle inspiration : "Mon idole, je l'ai répété, c'était Zinédine Zidane, a-t-il expliqué samedi soir. J'étais en transe devant la télé, il avait fait un truc de fou contre l' en finale (de la 2006). J'avais dit à ma femme que je tenterais le geste, peut-être pas en Coupe de la Ligue, plutôt en finale de la Coupe de Franche-Comté ou de la Coupe d'Alsace.", a confié Liénard.

Le joueur du RCS a ensuite commencé à penser qu'i devait tenter son geste contre l'EAG et en avait même touché un mot à certains de ses collègues :

"J'en avais parlé à Kenny (Lala), il m'a déconseillé de faire ce geste. Et puis je me suis chauffé encore plus le jour du match avec Jonas (Martin) et Adrien (Thomasson). J'ai toujours été habitué à faire des exploits avec Strasbourg. Je n'avais rien fait cette année encore. Mes coéquipiers m'ont dit : "Il y a deux solutions, soit tu es un génie, soit tu es fou". Ils sont partis sur la deuxième solution", raconte-t-il dans L'Equipe.

Grâce à un peu de folie et beaucoup d'audace, le Racing Club de Strasbourg a validé sa reconstruction entamée en 2011 en cinquième division par un trophée. Le club alsacien entend désormais poursuivre sur cette lancée.