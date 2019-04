Strasbourg - La très belle réaction de Nuno da Costa après le dérapage de Daniel Bravo

Nuno Da Costa a très bien réagi pour calmer une polémique naissante avec le commentateur sportif de beIN Sport Daniel Bravo.

"Sixième but et cinq passes décisives, c’est quand même pas mal pour un Noir" , a déclaré Daniel Bravo après le but du Strasbourgeois Da Costa ce mercredi soir. De quoi stimuler une polémique naissante notamment sur les réseaux sociaux. mais la réaction très classieuse du joueur après la rencontre semble avoir calmé les esprits.

"Pas d’inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop! @beinsports_FR arrêtez les matchs en milieu de semaine svp", a déclaré le joueur sur Twitter en légende d'une photo où le voit poser main dans la main avec Daniel Bravo.

Une touche d'humour et de légèreté qui contraste énormément avec le climat délétère qui sévit depuis mardi soir et les cris racistes envers certains joueurs de la Juve (Moise Keane et Blaise Matuidi) à Cagliari .

Pas d’inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop! @beinsports_FR arrêtez les matchs en milieu de semaine svp pic.twitter.com/MOITun9t15 — Nuno Da Costa (@Nuno_DC) 3 avril 2019

beIN Sport a tenté de réagir dans la foulée via un communiqué : « BeIN SPORTS et son consultant s’excusent pour les propos tenus lors du match – Reims, qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction et lutte contre toutes les discriminations, en particulier le racisme, et promeut la diversité, l’égalité et le respect au travers de l’ensemble de ses retransmissions » , a fait savoir le média dans la soirée.