Strasbourg - Kenny Lala évasif sur son avenir

Très performant avec Strasbourg, le défenseur latéral droit Kenny Lala s'est montré indécis en évoquant son avenir.

Depuis un an et demi, Kenny Lala est certainement le joueur le plus en vue du Racing Club de Strasbourg.

Généreux, précis et intelligent dans ses choix, le latéral droit du club alsacien se distingue par une qualité de pied qui lui permet de se montrer particulièrement décisif, sur coups de pied arrêtés comme dans le jeu.

L'ancien Lensois est ainsi le meilleur passeur de Ligue 1 cette saison. Un niveau de performance qui ne passe pas inaperçu et attise logiquement les rumeurs au sujet de son avenir.

En abordant la question, le principal intéressé n'a rien exclu. "Je ne me fixe aucune limite dans ma progression, tout comme je ne me fixe pas de moment pour partir", a-t-il expliqué dans des propos accordés à L'Equipe, ce mardi. "Je ne suis fermé à rien. Après, j’ai un agent qui s’occupe des discussions. Moi, je me concentre sur le terrain. Mais je ne veux pas me fermer de porte donc je ne calcule pas le temps. Au regard de mon ambition, je sais que je peux partir à tout moment. (...) Il y a forcément des championnats que je regarde plus que d’autres. Comme l’Angleterre ou l’Espagne, où des clubs font rêver. Mais en France aussi, des clubs permettent de rêver. Je ne suis fermé à aucun championnat et j’irai dans un club qui peut m’aider à franchir des étapes supplémentaires".

Son entraîneur Thierry Laurey a quant à lui estimé sur le plateau de Téléfoot qu'il "pensait" que son défenseur allait rester en Alsace cet hiver.