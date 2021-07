Strasbourg - Gameiro : "C'est un beau retour"

Présenté à la presse après son retour au Racing Club de Strasbourg, Kevin Gameiro s'est dit ravi de retrouver la formation de ses débuts.

Kevin Gameiro va retrouver ses anciennes couleurs la saison prochaine, lui qui retrouve le Racing Club de Strasbourg, treize ans après avoir quitté l'Alsace pour rejoindre Lorient.

"C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui, a-t-il assuré lors de sa présentation. On y est allés petit à petit, sans sauter les étapes. J'ai donné mon accord et ça s'est fait rapidement. Tout le monde a fait des efforts pour en arriver là.

"C'est un beau retour, quelque chose que tout le monde voulait. J'ai conscience de ce que mon retour peut apporter aux gens. Il y a toujours de belles surprises dans le foot."

L'attaquant, qui a fait ses débuts en pros du côté de la Meinau garde un certain nombre de souvenirs de l'enceinte strasbourgeoise : "Mes premiers pas dans le vestiaire, mes premiers buts dans ce stade... De la tête, en plus ! J'ai vécu de grands moments, comme des plus difficiles.

"Mais, à la Meinau, c'est toujours beau et ça donne envie de se dépasser, même si le public était un peu plus hostile à l'époque. Après toutes ces années passées ensemble à se relever, tout le monde profite."

L'ancien parisien, désormais âgé de 34 ans, est confiant d'avoir encore les qualités pour faire de belles choses dans ce championnat de France. "Est-ce que je suis aussi rapide ? Je ne sais pas, mais peut-être plus malin ! Rassurez-vous : j'ai toujours les mêmes qualités", a-t-il lancé.

"Je ne suis pas encore en préretraite. J'insiste car certains le pensent peut-être. Mais, si je suis là, c'est que je veux prendre du plaisir et continuer à marquer pendant encore deux ou trois ans."

Enfin, Gameiro a évoqué l'intérêt que lui a porté l'OM, mais qu'il a finalement décliné. "Pourquoi j'ai refusé ? C'est un choix personnel. Marseille, c'est un contexte particulier, d'autant plus en tant qu'ancien Parisien", a-t-il affirmé.

"Je ne fais jamais les choses à contrecoeur. Strasbourg a tenté sa chance et a bien fait (rires). J'ai des attaches ici, dont ma belle-famille. Je suis ravi de pouvoir revenir et bientôt refouler le stade de la Meinau, qui m'a tant donné."