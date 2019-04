Strasbourg et Montpellier se baladent...Le résumé de la soirée en Ligue 1

Deux rencontres de la Ligue 1 se sont jouées ce mercredi. Elles ont vu Strasbourg et Montpellier dérouler contre respectivement Reims et Guingamp.

Concernés par la finale de la , et n'avaient pas pu jouer leurs matches respectifs de championnat le week-end dernier. Ils l'ont fait ce mercredi et en connaissant des fortunes diverses. Sur la lancée de leur succès à , les Alsaciens n'ont fait qu'une bouchée du , pendant que les Costarmoricains se faisaient corriger par .

Strasbourg-Reims : 4-0

Buts : Da Costa (45e), Goncalves (46e, 69e), Da Costa (76e)

Avant de faire un tour d'honneur avec la coupe conquise dans leur stade de la Meinau et communier avec leurs supporters, les Strasbourgeois ont donc fait le travail sur le terrain. Face à des Champenois réputés pourtant comme solides, ils se sont montrés très efficaces en convertissant la plupart des occasions qu'ils ont eues. En première période, les débats étaient équilibrés, mais les locaux ont su faire la différence juste avant la pause. Le jeune Da Costa a montré la voie à suivre en exploitant un service de Lionel Carole. En seconde mi-temps, ce fut le show d'Anthony Gonçalves. Absent face à Guingamp, ce dernier a fait apprécier son sens de but et la qualité de sa frappe avec deux réalisations réussies. Un doublé pour lui, et un autre pour Da Costa, qui a clôturé le festival à la 76e. En fin de partie, Adrien Thomasson a vu rouge, mais son expulsion est restée anecdotique.

Montpellier-Guingamp : 2-0

Buts : Delort (22e), Ristic (78e)

Après le revers en Coupe de la Ligue, Jocelyn Gourvennec avait exprimé son souhait de voir ses hommes rebondir rapidement et ne pas trop gamberger. Malheureusement, c'est bien ce qui s'est produit. En déplacement à la Mosson, l'EAG a encore fauté, essuyant un revers aussi pénible que dommageable sur le plan arithmétique. Incapables de rivaliser avec leurs hôtes du jour, ils ont donné le batôn pour se faire battre et ont concédé deux buts logiques. Andy Delort et Mihailo Ristic se sont chargés de les punir. Avec ce faux-pas, Guingamp demeure 19e et réléguable. Montpellier, pour sa part, se relance dans la course à la , avec seulement quatre points de retard sur la 4e place.