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Strasbourg, club de Ligue 1, a contacté Swansea City pour connaître la disponibilité de son entraîneur Vitor Matos, alors qu’un départ de l’actuel entraîneur Hugo Oliveira est envisagé. Le technicien portugais de 38 ans souhaiterait rejoindre la France, malgré les efforts du club gallois pour le retenir en Championship.

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Strasbourg cible l’entraîneur de Swansea

Selon The Athletic, le club français de première division a fait de Matos sa priorité s’il venait à se séparer de son entraîneur actuel, en difficulté. Propriété depuis l’été 2023 du consortium BlueCo, dirigé par Clearlake Capital et qui contrôle également Chelsea, Strasbourg a nommé Oliveira cet été après le départ de Gary O'Neil pour Ipswich Town, qui avait suivi celui de son prédécesseur Liam Rosenior pour Stamford Bridge. Oliveira n’a toutefois remporté que trois de ses dix premiers matches de Ligue 1.

Le technicien portugais a transformé le club gallois

L’article indique que Matos a fait forte impression depuis son arrivée dans le sud du pays de Galles en novembre 2025, en provenance de Maritimo, club de deuxième division portugaise où il occupait son premier poste d’entraîneur d’une équipe première. Il avait hérité il y a un an d’une équipe classée 20e, avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation en Championship, avant de la mener à la 11e place au terme de sa première saison.

Pour sa première saison complète sur le banc, Swansea a remporté huit de ses quinze premières rencontres de championnat et s’est hissé à la sixième place, qualificative pour les barrages, à seulement trois points du leader de Championship, Birmingham City.

L’influence de Klopp sur son jeu de pressing

Avant d’entraîner Maritimo, Matos a travaillé à Porto et au RB Salzbourg, puis a passé cinq ans, entre 2019 et 2024, comme entraîneur chargé du développement des jeunes talents à Liverpool, aux côtés de Jurgen Klopp et de son adjoint Pep Lijnders. Son passage à Anfield a fortement façonné sa philosophie du contre-pressing, saluée par l’entraîneur de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, après la victoire 4-0 de Swansea contre son équipe le mois dernier.

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Comparant l’équipe galloise au Liverpool de Klopp, Mowbray a déclaré : « Mon ancienne équipe de Blackburn a joué assez souvent contre Liverpool, notamment pendant la pandémie de Covid. Nous n’étions pas en Premier League, mais nous avons affronté Liverpool pendant cette période, simplement pour aider son équipe à retrouver le rythme. Le Liverpool de l’époque était absolument incroyable parce qu’il ne vous laissait pas respirer, et on en retrouve des éléments dans cette équipe de Swansea. On avait l’impression que trois joueurs venaient presser chacun des nôtres. »

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Une lutte pour le maintien l’attendrait en France

Si Oliveira perdait son poste et que Matos traversait la Manche, l’entraîneur portugais troquerait la lutte pour la montée en Championship contre une bataille pour le maintien en première division. Strasbourg occupe actuellement la 13e place du classement de Ligue 1 , avec seulement deux points d’avance sur la zone de relégation après un début de saison difficile. De son côté, Swansea attend avec inquiétude de savoir s’il parviendra à convaincre son entraîneur de rester au pays de Galles après la trêve internationale de novembre.