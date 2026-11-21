Informations sur l'équipe

Du côté de Strasbourg, Hugo Oliveira devra composer sans plusieurs joueurs : Joaquin Panichelli, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga, Giovanni Reyna et Filip Joergensen sont tous indisponibles. C'est une liste d'absents conséquente qui réduit considérablement les options du technicien portugais. Des précisions sur les compositions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Brest est également touché par les blessures, avec Raphael Le Guen, Brendan Chardonnet et Romain Cagnon absents pour ce déplacement en Alsace. Julien Lachuer devra trouver des solutions pour pallier ces absences, même si le groupe breton reste globalement compétitif.

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Strasbourg reçoit Brest au Stade de la Meinau pour le compte de la Ligue 1. Les deux équipes se retrouvent dans des situations contrastées au classement, ce qui donne à cette rencontre une saveur particulière en cette fin d'automne.

Du côté strasbourgeois, la situation est préoccupante. Hugo Oliveira n'a remporté que trois de ses dix premiers matchs de championnat, et le club alsacien pointe à la 13e place, à seulement deux longueurs de la zone de relégation. La pression monte sur le banc, et les rumeurs de changement d'entraîneur alimentent l'actualité du club.

Brest, en revanche, aborde ce déplacement avec confiance. Les Bretons occupent la 9e place et restent sur une dynamique positive, avec notamment une victoire 2-0 contre Lyon le 8 novembre. Julien Lachuer dispose d'un groupe solide, capable de faire mal aux défenses adverses.

L'infirmerie strasbourgeoise est particulièrement chargée en ce moment. Plusieurs joueurs importants sont indisponibles, ce qui complique encore davantage la tâche d'Oliveira pour préparer ce match.

Brest n'est pas non plus épargné par les absences, mais les Finistériens ont montré une capacité à s'adapter, enchaînant les résultats positifs malgré un effectif parfois réduit.

L'historique récent entre ces deux équipes penche en faveur des visiteurs, qui ont dominé les dernières confrontations. Strasbourg aura besoin d'une performance collective solide pour inverser la tendance devant son public.

Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre ce match en direct.

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La Forme Récente

Strasbourg affiche un bilan d'une victoire pour quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. La seule victoire dans cette série remonte au 1er novembre, un large succès 5-1 face à Auxerre, avant de s'incliner 3-1 contre Toulouse le 6 novembre. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Strasbourgeois ont inscrit huit buts mais en ont encaissé 12 un équilibre fragile qui illustre leurs difficultés défensives.

Brest présente un bilan bien plus flatteur avec trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq derniers matchs. Les Bretons ont notamment battu Lyon 2-0 le 8 novembre et Lorient 2-0 en déplacement. Ils ont inscrit onze buts pour quatre encaissés sur cette période, ce qui en fait l'une des équipes les plus efficaces du championnat sur ce laps de temps.

Confrontations Directes

Le dernier affrontement entre ces deux équipes remonte au 13 mai 2026, lorsque Brest s'était imposé 1-2 sur sa pelouse en Ligue 1. Avant cela, Brest avait également gagné 1-2 à Strasbourg en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Brest domine avec trois victoires contre une pour Strasbourg, pour un nul. Ces cinq matchs ont produit 13 buts au total.

Le Classement

En Ligue 1, Strasbourg occupe actuellement la 13e place du classement, tandis que Brest pointe à la 9e position.