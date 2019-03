Strasbourg - Bingourou Kamara : "Important de pouvoir remettre le club dans la lumière"

Décisif lors de la séance de tirs au but, le jeune gardien a souligné le chemin parcouru par le Racing avec cette Coupe de la Ligue remportée.

Bingourou, que signifie pour vous cette victoire aux tirs au but ?

Ça fait toujours plaisir, je sais que les tirs au but ce n’est pas que du hasard. Nos tireurs ont mis beaucoup d’application et de conviction dans leurs tentatives. On a été récompensé, j’en sors un et la victoire est au bout.

Justement, comment s’est passé votre préparation avant cette séance ?

J’avais regardé leur séance de tirs au but contre en demi-finale. J’ai analysé les tireurs. Juste après la collation, on a revu à la vidéo les penaltys. Ce qui vient après, c’est du ressenti.

Vous aviez déjà remporté une séance de tirs au but ?

J’avais été champion de U19 (avec Tours) mais ce n’est pas pareil, c’est incomparable, c’est le premier trophée professionnel. Ça marque une grande évolution et ça montre le chemin parcouru tout comme ce qu’il reste encore à faire.

Pour , qui était encore en cinquième division il y a quelques années, ce titre représente une consécration ?

Ça se finit bien, on rajoute une ligne à notre palmarès, palmarès qui n’était quand même pas très rempli (rires) mais ça fait toujours plaisir. On a une équipe jeune, c’est un moment unique et c’est important de pouvoir remettre le club dans la lumière après ces dernières années sombres.

Est-ce votre plus belle émotion dans votre jeune carrière ?

Oui, c’est ma plus belle émotion. Il y avait toute ma famille en tribunes, tous mes amis et les supporters. C’est un sentiment unique de pouvoir les rendre fiers. On peut dire que oui, c’est le match qui m’a le plus ému.

"Dès l’échauffement on a senti beaucoup de soutien. On était comme à la Meinau."

À quel point le public strasbourgeois a joué un rôle dans ce match ?

Dès l’échauffement on a senti beaucoup de soutien. On était comme à la Meinau. C’était déjà un plus pour nous et chapeau à eux. Lors de la séance de tirs au but, leur soutien a été un sacré avantage et on voulait leur rendre ça. Quand t’es Guingampais, ce n’est pas évident de tirer devant ce mur bleu.

Quel est le programme des festivités désormais ?

J’ai envie de savourer avec les proches puis avec mes coéquipiers qui ont fait un parcours remarquable dans cette . On aura le temps de rêver d’autres choses plus tard.

Propos recueillis par Adrien Mathieu au Stade Pierre Mauroy, à .