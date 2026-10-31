Comment regarder Strasbourg-Auxerre avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 9 1 nov. 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

Strasbourg reçoit Auxerre au stade de la Meinau pour une rencontre de Ligue 1 qui revêt une réelle importance pour les deux clubs à ce stade de la saison.

L’équipe de Hugo Oliveira traverse une période difficile et doit impérativement enrayer une mauvaise série qui ne lui a rapporté qu’un point lors de ses cinq derniers matches de championnat. La pression monte à la Meinau.

Auxerre arrive à Strasbourg avec davantage de confiance. L’équipe de Will Still a remporté trois de ses cinq derniers matches et aborde cette rencontre sur une dynamique positive.

Strasbourg évolue près de la zone de relégation, tandis qu’Auxerre occupe une place confortable en milieu de tableau. Cet écart au classement donne à cette rencontre des enjeux très différents pour les deux équipes.

Une longue liste de blessés continue de limiter les options d’Oliveira. Pour mettre fin à sa série de défaites, l’équipe à domicile devra trouver des solutions malgré un effectif diminué.

Pour Auxerre, prendre les trois points permettrait de consolider sa position et de creuser l’écart avec les équipes en difficulté derrière lui.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Ligue 1, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des deux équipes et leurs résultats récents.

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