Stije Resink : « Le club souhaitait me recruter lors du mercato d’hiver. Les discussions étaient très avancées. »

Stije Resink, capitaine du FC Groningen, révélait récemment dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » qu’il était sur le point de s’engager avec le Benfica Lisbon cet hiver, avant de se rompre les ligaments croisés en mars dernier.

Les choses ont mal tourné pour ce natif d’Amsterdam lors de la rencontre de championnat contre le FC Volendam : après un duel avec Robert Mühren, son genou a complètement cédé. Interrogé par Hans Kraay junior sur l’instant précis où « l’Ajax et Benfica ont défilé en un éclair dans sa tête », le milieu de terrain a décrit la scène.

« J’ai entendu un “crac” et j’ai immédiatement senti une vive douleur au genou », explique le milieu de terrain. « J’ai tout de suite compris que c’était grave. Évidemment, plein de choses ont traversé mon esprit, notamment l’idée d’un transfert. »

« Le jour même, on est sous le choc : comment est-ce possible, pourquoi moi ? Mais on se remet vite et on se concentre sur l’opération. J’ai fait un peu le buzz, c’est vrai », sourit Resink, 22 ans, lorsque Kraay insiste.

« Il y avait pas mal d’enjeux. Benfica, comme on l’a vu dans les médias, était vraiment sur le coup », confirme-t-il. « Mon agent a eu des discussions très directes avec eux. Benfica voulait me recruter cet hiver. »

Finalement, Groningen a clairement indiqué qu’il ne me céderait pas. Je comprends la position du club : nous étions cinquièmes, nous visons une place en coupe d’Europe et je suis le capitaine…

« Et l’Ajax ? », interroge alors Kraay. « Ils n’ont pas tenté leur chance cet hiver », répond Resink. « Il y a bien eu une discussion », fait remarquer la présentatrice Fresia Cousiño Arias. « Pas avec moi, ça passe par mon agent », précise le joueur.

Interrogé sur d’éventuels contacts avec l’entraîneur du Benfica, José Mourinho, il préfère rester évasif : « Je m’en tiens là, car c’est un sujet à garder hors des médias. Au final, c’était aux deux clubs de trouver un accord. »

Le transfert n’a finalement pas abouti. « L’intérêt soudain de Benfica m’a surpris, explique Resink. Tout s’est accéléré très vite. Or, plusieurs dossiers étaient déjà en cours en vue de l’été, et j’avais commencé à réfléchir à mon choix. »

« Mais, deux semaines avant la clôture du mercato d’hiver, ils sont passés à l’action. Ils voulaient conclure immédiatement, notamment en raison de deux blessures, ce qui m’a surpris. »