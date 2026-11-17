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Steven Gerrard a avancé une théorie originale pour expliquer pourquoi Manchester United a choisi Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur. La légende de Liverpool estime qu’une qualité particulière, sans rapport avec le terrain, a donné à l’Argentin l’avantage sur d’autres candidats de renom pour le poste à Old Trafford.

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Manchester United se tourne vers Pochettino après un début de saison catastrophique

Manchester United a limogé Michael Carrick la semaine dernière après un début de saison catastrophique. Bien qu’il ait conduit Manchester United à la troisième place de Premier League et à une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, Carrick a payé le prix d’une seule victoire lors de ses dix premières rencontres de championnat, ainsi que d’un parcours européen décevant.

La direction de Manchester United a rapidement agi pour lui trouver un successeur, en se tournant vers Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea . Il doit rencontrer son nouvel effectif pour la première fois cette semaine.

Gerrard souligne l’avantage linguistique de Pochettino

Intervenant dans The Overlap, Gerrard, ancien capitaine de Liverpool, a suggéré que la maîtrise de l’espagnol de Pochettino pourrait être déterminante pour tirer le meilleur de joueurs clés du vestiaire.

Gerrard a déclaré : « Je pense qu’il figurait sur leur liste depuis longtemps et qu’ils l’apprécient donc depuis longtemps. Ils n’ont probablement pas pu le recruter pour différentes raisons, notamment une question de timing.

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« Il sait bien gérer les joueurs. Les joueurs aiment travailler avec lui. Quand on écoute toutes les interviews après son départ de Tottenham, Harry Kane, Dele Alli, Kyle Walker : tous ont adoré l’avoir comme entraîneur. Et s’il prend un bon départ à Manchester United, on peut imaginer que sa nomination sera vraiment bénéfique.

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« Mais l’autre élément à mentionner, je pense, et qui est intéressant, c’est que si l’on regarde les principaux joueurs de Manchester United, je sais que certains arrivent en fin de contrat, mais Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, des joueurs comme Amad Diallo : il leur parlera espagnol.

« Donc, s’il parvient à ramener ces joueurs à leur meilleur niveau, à leur redonner le plaisir de jouer et le sourire, cela représente une grande partie de cette équipe de Manchester United. »

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Pourquoi Manchester United a préféré Pochettino à Howe

Le choix de Manchester United a aussi retenu l’attention parce que Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle United, était disponible . Gerrard estime que la capacité de Pochettino à parler plusieurs langues a peut-être fini par faire la différence entre les deux candidats aux yeux de la direction.

« Je pense que cela a aussi pesé, parce qu’Eddie Howe était également disponible et qu’ils semblaient vouloir choisir Pochettino, a ajouté Gerrard. On peut se demander si le fait qu’il parle espagnol a eu une certaine influence, quand on regarde bon nombre des principaux joueurs de cette équipe et de cet effectif de Manchester United.

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« Le fait de parler espagnol peut faire une grande différence, je dirais. Et sa capacité à parler différentes langues a peut-être été la raison pour laquelle il a été choisi plutôt qu’Eddie.

« Je ne sais pas si Eddie était un candidat sérieux ou non, mais vu de l’extérieur, je pense qu’ils auraient été idiots de ne pas le mettre sur leur liste. Je suis aussi un grand admirateur d’Eddie Howe, mais on peut peut-être comprendre pourquoi ils ont choisi Pochettino. »

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Le défi immédiat qui attend Pochettino à Old Trafford

Pochettino rencontre ses nouveaux joueurs cette semaine, avec pour mission urgente de sauver une saison qui a rapidement déraillé. Avec une seule victoire en dix matches de Premier League et du retard à rattraper en Ligue des champions, il dispose de peu de marge d’erreur.

Redonner confiance aux cadres, dont plusieurs approchent de la fin de leur contrat, sera crucial si l’Argentin veut provoquer un redressement immédiat à Old Trafford.