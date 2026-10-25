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Steven Gerrard apparaît comme le favori pour devenir le nouvel entraîneur de Burnley, après le licenciement de Nicky Hayen à la suite d’une lourde défaite 4-1 sur le terrain de Lincoln City. L’ancien entraîneur d’Aston Villa et des Rangers n’a plus dirigé d’équipe depuis son départ d’Al-Ettifaq en janvier 2025, mais il pourrait reprendre du service à la tête d’un club englué dans la zone de relégation de Championship.

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Gerrard favori pour le poste d’entraîneur de Burnley

Gerrard est désormais le favori pour succéder à Hayen à Turf Moor. BetVictor propose une cote de 4 contre 1 pour voir l’homme de 46 ans prendre les rênes de l’équipe. Burnley s’est séparé du Belge samedi après une lourde défaite 4-1 à Lincoln, seulement 14 matches après l’avoir nommé cet été.

Hayen n’a remporté qu’un seul de ses 12 matches de championnat à la tête de l’équipe, laissant Burnley dans la zone de relégation du Championship après sa descente de Premier League la saison dernière. Le club cherche donc de nouveau un entraîneur, quelques mois seulement après sa dernière nomination.

Dyche et Bellamy parmi les concurrents de Gerrard pour le poste à Burnley

Dave Challinor, Rob Edwards et Sean Dyche suivent de près Gerrard chez les bookmakers, tous trois étant cotés à 6 contre 1. Deux autres anciens favoris des supporters de Liverpool figurent parmi les candidats : l’actuel sélectionneur du pays de Galles Craig Bellamy, coté à 10 contre 1, et Robbie Keane, considéré comme un outsider à 16 contre 1.

Ole Gunnar Solskjaer et l’ancien entraîneur de Tottenham Thomas Frank sont également cotés à 16 contre 1. Le nom de Gerrard avait déjà été évoqué pour le poste à Burnley cet été, après le départ de Scott Parker de Turf Moor à la suite de la relégation du club, mais c’est finalement Hayen qui avait été choisi.

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Gerrard « très heureux » loin des bancs de touche

Gerrard, qui a remporté le titre de champion d’Écosse avec les Rangers en 2021 et a également entraîné Aston Villa, n’a plus dirigé d’équipe depuis son départ d’Al-Ettifaq, club de Saudi Pro League, en janvier 2025. Invité du podcast Open Goal plus tôt en octobre, il a déclaré : « Pour le moment, je suis heureux, je travaille à la télévision avec TNT. J’ai signé un nouveau contrat. J’ai aussi quelques autres activités, notamment commerciales.

« Je suis devenu grand-père il y a un an. J’adore passer du temps avec ma famille, j’ai suffisamment de temps libre. Mon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est excellent. J’ai reçu pas mal de propositions et discuté avec des équipes, mais pour le moment, je suis vraiment très heureux de ce que je fais. »

Burnley peut-il convaincre Gerrard de revenir sur un banc ?

Burnley va désormais chercher un successeur à Hayen pour tenter de sortir de la zone de relégation du Championship. Gerrard a renoncé à retourner aux Rangers l’an dernier et ses propos laissent penser que Burnley pourrait avoir du mal à le convaincre de quitter son rôle de consultant chez TNT Sports.