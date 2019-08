Steven Gerrard et Andres Iniesta rendent hommage à Fernando Torres

Avant le dernier match de la carrière de Fernando Torres, deux de ses anciens coéquipiers avaient tenu à lui rendre un dernier hommage, ce vendredi.

Si l'on ne retiendra évidemment pas sa dernière sortie sur les terrains qui s'est conclue par une lourde défaite face au Vissel Kobe d'Andrés Iniesta (1-6), la date du 23 août 2019 comptera à jamais pour Fernando Torres, qui vient de disputer son ultime match professionnel avec le Sagan Tosu au .

La carrière d'El Nino s'est donc soldée sur une défaite, ce vendredi, au sortir de laquelle l'ancien attaquant de et de la Roja notamment, s'était livré à un vibrant discours d'adieu.

"Je veux exprimer ma gratitude pour diverses choses, mais je veux transmettre mes sentiments un à un. Tout d’abord, le président Takehara. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu la possibilité de venir ici. Il y a un an, vous êtes venu à Madrid. Je vous remercie. Le président et tout le monde ici possèdent vraiment une passion pour ce club. Pour mes coéquipiers, merci de m'accueillir dès le premier jour où je suis venu ici. Et merci beaucoup pour votre aide", avait ainsi déclaré Fernando Torres, ému de dire au revoir à une partie de sa vie.

"Il n'existe pas un plus grand trésor que ton amitié, Fernando"

Une émotion partagée par deux de ses anciens coéquipiers, que sont Steven Gerrard et Andrés Iniesta, qui y sont eux aussi allés de leur petit message. "Quand j'avais le ballon au milieu du terrain, je savais que tu serais derrière l'adversaire et que je pouvais te retrouver tout de suite. Tu as transformé toutes mes mauvaises passes en bonnes et j'ai eu beaucoup de bonnes stats grâce à ça ! Je te souhaite bonne chance à toi et à ta famille. L'avenir permettra de croiser nos routes à nouveau et nous nous réjouirons quand ce jour viendra", a ainsi déclaré Steven Gerrard.

"Il n'existe pas un plus grand trésor que ton amitié, Fernando. Ce fût un merveilleux voyage. Un voyage qui nous a mené aux 4 coins du monde (...) Les tiens t'attendent, même si tu dois savoir que le ballon sera aujourd'hui plus triste qu'hier. Profite de tout ce qui vient maintenant et sois heureux. Mais que c'est étrange, Fernando. Tu n'es pas encore parti que tu me manques déjà", avait de son côté écrit son partenaire en sélection, Andrés Iniesta, dans une lettre dévoilée avant cette ultime rencontre. Des messages à la hauteur d'une carrière XXL.