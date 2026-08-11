Steven Bergwijn a parlé avec ses pieds mardi. L’ailier gauche d’Ittihad Club s’est illustré contre Al-Jazira avec deux superbes buts. Les Saoudiens se sont finalement imposés 1-4 au tour préliminaire de la Ligue des champions de l’AFC.

Plus tôt dans la journée, Voetbal International a indiqué que Bergwijn était autorisé à quitter Ittihad, où il est sous contrat jusqu’à la mi-2027. Ittihad est prêt à le céder pour « une fraction du prix d’achat ».

Bergwijn a quitté l’Ajax pour l’Arabie saoudite en 2024 pour environ 21 millions d’euros. À ce jour, il a disputé 62 matches pour Ittihad. Il y a inscrit 22 buts et délivré 13 passes décisives.

Bergwijn a trouvé le chemin des filets dès la 12e minute mardi pour Ittihad. L’Amstellodamois a vu le ballon, après un centre dévié, arriver parfaitement dans sa course et a fait mouche d’une splendide volée : 0-1.

Un peu moins de dix minutes avant la pause, le droitier a de nouveau trouvé le chemin des filets. Cette fois, Bergwijn a reçu le ballon de Moussa Diaby, est entré dans la surface et a enroulé le cuir avec précision dans le petit filet opposé : 0-2.

Grâce à Houssem Aouar (ex-Olympique Lyonnais) et à l’international saoudien Marwan Al-Sahafi, les Saoudiens ont porté le score à un large succès 1-4 au Mohammed Bin Zayed Stadium d’Abou Dhabi. Simon Banza a sauvé l’honneur d’Al-Jazira à dix minutes du terme.