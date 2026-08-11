Steven Bergwijn peut être récupéré à très bas prix à Al-Ittihad, rapporte Voetbal International. L’attaquant de 28 ans pourrait être recruté « pour une fraction de son prix d’achat ».

L’ailier est arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax pour un montant d’environ 21 millions d’euros. Bergwijn a été très précieux pour Al-Ittihad lors de sa première saison, mais un départ semble désormais faire partie des possibilités.

Bergwijn est sous contrat jusqu’à la mi-2027, ce qui signifie qu’il pourrait partir librement la saison prochaine si Ittihad ne le vend pas.

Un éventuel retour en Europe ne remettrait pas forcément Bergwijn dans le viseur de l’équipe des Pays-Bas, entend-on.

Bergwijn a éclaté au PSV, avant de rejoindre Tottenham Hotspur. En Angleterre, il ne s’est pas totalement imposé, après quoi l’Ajax a déboursé pas moins de 32 millions d’euros pour lui.

L’international néerlandais aux 35 sélections avait même été nommé capitaine du club amstellodamois par l’entraîneur de l’époque, Maurice Steijn.