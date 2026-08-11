Steven Bergwijn peut être récupéré à très bas prix à Al-Ittihad, rapporte Voetbal International. L’attaquant de 28 ans peut être recruté « pour une fraction de son prix d’achat ».

L’ailier est arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax pour un montant d’environ 21 millions d’euros. Bergwijn a été très précieux pour Al-Ittihad lors de sa première saison, mais un départ semble désormais faire partie des possibilités.

Bergwijn est sous contrat jusqu’à la mi-2027, ce qui signifie qu’il partirait libre la saison prochaine si Ittihad ne le vend pas.

Un éventuel retour en Europe pourrait permettre à Bergwijn de revenir dans le viseur de l’équipe des Pays-Bas, entend-on.

Bergwijn a explosé au PSV avant de rejoindre Tottenham Hotspur. En Angleterre, il ne s’est pas totalement imposé, après quoi l’Ajax a déboursé pas moins de 32 millions d’euros pour lui.

L’international néerlandais à 35 sélections avait même été nommé capitaine du club amstellodamois par l’entraîneur de l’époque, Maurice Steijn.