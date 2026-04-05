Steven Berghuis prend la défense de la « mauvaise affaire » de l’Ajax : « Ce garçon sait bien jouer au football, mais… »

Steven Berghuis a pris la défense d’Oscar Gloukh. L’Israélien a été recruté pour environ quinze millions d’euros à Amsterdam, mais est loin d’avoir une place de titulaire à l’Ajax.

Lors de la conférence de presse après la rencontre contre le FC Twente (défaite 1-2), Berghuis a nuancé les critiques visant Gloukh. « Prenez Gloukh comme exemple : il est recruté pour une certaine manière de jouer. À un moment donné, ce style de jeu est abandonné. »

L’expérimenté joueur de l’Ajax estime que Gloukh ne s’épanouit pas dans le style de jeu des Amstellodamois. « Ensuite, on se remet à jouer autrement. On se met à évoluer avec cinq défenseurs, ce qui ne laisse plus que deux milieux de terrain, et ce n’est pas le profil de Gloukh. »

« Mais ce garçon sait tout simplement bien jouer au football, mais cela ne s’inscrit pas dans le fil conducteur de la façon dont on veut jouer », reconnaît Berghuis. « Et c’est pour cela que je trouve que les joueurs sont en dessous de leur niveau et qu’en tant qu’équipe, on est tout simplement insuffisants. »

Óscar García a récemment succédé à l’entraîneur intérimaire Fred Grim, mais n’est pas encore parvenu à inverser la tendance. « Bien sûr, nous faisons de notre mieux pour finir le plus haut possible. Je suis reconnaissant de l’énergie que García et son staff essaient d’y mettre pour nous préparer et nous pousser », complimente Berghuis l’Espagnol, qui voit aussi les défis du poste d’entraîneur à l’Ajax.

« Chaque staff qui a été à la tête du groupe cette saison a tout fait et tout essayé. Seulement, nous n’arrivons tout simplement pas à le concrétiser et cela est mis en évidence à chaque fois », conclut le capitaine de l’actuel cinquième de la VriendenLoterij Eredivisie.