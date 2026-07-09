Steven Berghuis a reçu un léger coup lors de l’entraînement de l’Ajax et a manifesté son agacement envers un coéquipier

Mercredi, à l’entraînement de l’Ajax, Steven Berghuis a adressé une brève remarque à son coéquipier Youri Baas. Des images diffusées sur X le montrent.

Un supporter de l’Ajax, dont le compte porte le nom de Francesco Farioli, a capturé la scène. « C’est et ça reste un petit bonhomme agaçant, ce Berghuis. »

La séquence montre Berghuis, lancé dans un dribble, stoppé net par une intervention musclée de Baas. L’attaquant se saisit aussitôt du ballon à deux mains, tandis que l’entraîneur Míchel intervient enfin : « C’est bon, Youri, c’est bon ! »

Alors que Baas s’éloigne, apparemment inconscient de la tension, Berghuis le fixe et lui adresse quelques mots fermes, avant que Jorthy Mokio n’intervienne pour calmer son coéquipier.

Baas, lui, ne cherche pas la confrontation et ignore complètement son partenaire. « Laisse tomber, laisse tomber », lance-t-on depuis la touche pour calmer les esprits.

Sous le maillot ajacide, ce type d’incident d’entraînement impliquant Berghuis est rarement rendu public, mais, à Feyenoord, il était plus fréquent.

Sous le maillot ajacide, de tels incidents d’entraînement sont rares, mais, à Feyenoord, ils étaient plus fréquents : Cor Pot a ainsi affirmé qu’Orkun Kökçu avait frappé le gaucher au visage, tandis que Berghuis lui-même avait un jour asséné un violent coup de pied à Sven van Beek.