Steve Nicol tacle la Ligue 1 et Nicolas Pépé : "Il n'est pas à la hauteur pour Liverpool"

L’ex-défenseur anglais Steve Nicol, qui évoluait chez les Reds entre 1981 et 1995 s’est exprimé à propos de la rumeur Nicolas Pépé vers , qui ne serait pas « à la hauteur » pour jouer dans son club de coeur.

Très courtisé cette saison par plusieurs grands clubs européens, l’ailier de 24 ans a pourtant réalisé une très grosse saison en . L’Ivoirien a inscrit 23 buts et 11 passes décisives en 41 matchs avec , permettant au club de terminer deuxième devant l’Olympique Lyonnais et de se qualifier en Ligue des Champions.

Pepe a admis qu'il ne savait pas encore où aller, alors que Barcelone, et le gardent un œil sur lui. Liverpool aurait également identifié l’Ivoirien de Lille comme une piste cet été, mais aucune offre officielle n'a encore été émise.

Steve Nicol, qui faisait partie de la légendaire équipe des Reds qui a dominé le football anglais dans les années 1980, a déconseillé à Jurgen Klopp de le recruter et n’a pas vraiment été tendre avec le natif des Yvelines.

"Je ne comprends vraiment pas l’intérêt pour ce joueur. Oui, il a eu une bonne saison mais il ne ressemble tout simplement pas à un joueur de Liverpool. Il a fait une bonne saison, les stats le montrent. Malheureusement, c’est la Ligue 1 et je ne suis pas un grand fan de Ligue 1, je ne pense pas que le niveau soit particulièrement bon. Avant le début de la saison, on sait déjà que le PSG a remporté le championnat. Pour être honnête, je ne sais pas d’où il vient, mais je ne pense pas que ce mec s’intégrerait bien à Liverpool." a t-il déclaré à ESPN.

Liverpool ne devrait pourtant pas faire de changements majeurs dans son effectif au cours de ce mercato, après avoir remporté une sixième Ligue des Champions et avoir terminé deuxième de la saison dernière.

Cependant, Daniel Sturridge et Alberto Moreno ayant quitté le club au début du mois de juin, Liverpool pourrait leur trouver un nouveau successeur. Pour le moment, l’attaquant ivoirien est toujours sous contrat avec Lille jusqu'en 2022. Son prix serait actuellement estimé aux alentours de 65 M€.

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club



Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family https://t.co/OH5oeNw4rR