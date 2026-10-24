Les supporters de football du monde entier attendent avec impatience le prochain Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Dans un entretien exclusif accordé à 365Scores, Steve McManaman, ancien joueur du Real Madrid et de Liverpool devenu consultant réputé, a livré ses pronostics pour cette affiche très attendue.

Interrogé par 365Scores sur le prochain Clasico, McManaman a déclaré : « Je m’attends à un match très disputé, car les deux équipes ont les qualités nécessaires pour remporter les grandes rencontres. »

Il a ajouté, à propos de la physionomie du match : « Il est difficile de désigner un vainqueur avec certitude, mais les petits détails seront décisifs, notamment la capacité à concrétiser les occasions et à gérer la pression dans les moments clés. »

Interrogé sur les conséquences possibles d’une absence de la star brésilienne Vinícius Júnior dans le onze de départ du Real Madrid, McManaman a expliqué : « L’absence de Vinícius serait un coup dur, car c’est un joueur capable de changer le cours d’un match grâce à sa vitesse exceptionnelle et à son talent en un contre un. »

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Il a poursuivi sur la capacité de Kylian Mbappé à compenser l’absence du Brésilien : « Mbappé possède bien sûr de grandes qualités, mais ce sont deux joueurs complètement différents. On ne peut pas remplacer tout ce qu’apporte Vinícius simplement en alignant un autre joueur à sa place. »

Il a ajouté : « José Mourinho devra trouver la bonne solution tactique pour préserver la menace offensive du Real Madrid dans ce match. »

Mbappé plutôt que Yamal pour le Ballon d’or

À la veille de la cérémonie du Ballon d’or, McManaman a été invité à choisir entre Kylian Mbappé et le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal. Son choix a été clair : « Je choisirais Kylian Mbappé. C’est un joueur capable de faire la différence et de marquer dans les plus grands matches. Il a aussi l’expérience nécessaire pour gérer la pression. »

Il a conclu en saluant le talent du jeune Barcelonais : « Lamine Yamal est un joueur extrêmement talentueux, qui a livré des performances remarquables malgré son jeune âge. Mais si je devais choisir entre les deux aujourd’hui, je donnerais ma voix à Mbappé. »

McManaman pronostique le score du Clasico

Invité à pronostiquer le résultat de la plus grande affiche du football espagnol, McManaman a livré son verdict avec prudence.

« Je m’attends à une victoire du Real Madrid 3-1, mais voyons ce qui se passera, car ce match est toujours imprévisible », a-t-il déclaré.