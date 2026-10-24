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Manchester City v Real Madrid CF: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Steve McManaman pronostique le vainqueur du Clásico et mise sur Mbappé plutôt que sur Yamal pour le Ballon d’Or

Kylian Mbappé
Vinicius Junior
L. Yamal
FC Barcelone vs Real Madrid
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McManaman s’est montré prudent dans son pronostic

Les supporters de football du monde entier attendent avec impatience le prochain Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Dans un entretien exclusif accordé à 365Scores, Steve McManaman, ancien joueur du Real Madrid et de Liverpool devenu consultant réputé, a livré ses pronostics pour cette affiche très attendue.

Interrogé par 365Scores sur le prochain Clasico, McManaman a déclaré : « Je m’attends à un match très disputé, car les deux équipes ont les qualités nécessaires pour remporter les grandes rencontres. »

Il a ajouté, à propos de la physionomie du match : « Il est difficile de désigner un vainqueur avec certitude, mais les petits détails seront décisifs, notamment la capacité à concrétiser les occasions et à gérer la pression dans les moments clés. »

Interrogé sur les conséquences possibles d’une absence de la star brésilienne Vinícius Júnior dans le onze de départ du Real Madrid, McManaman a expliqué : « L’absence de Vinícius serait un coup dur, car c’est un joueur capable de changer le cours d’un match grâce à sa vitesse exceptionnelle et à son talent en un contre un. »

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Il a poursuivi sur la capacité de Kylian Mbappé à compenser l’absence du Brésilien : « Mbappé possède bien sûr de grandes qualités, mais ce sont deux joueurs complètement différents. On ne peut pas remplacer tout ce qu’apporte Vinícius simplement en alignant un autre joueur à sa place. »

Il a ajouté : « José Mourinho devra trouver la bonne solution tactique pour préserver la menace offensive du Real Madrid dans ce match. »

Mbappé plutôt que Yamal pour le Ballon d’or

À la veille de la cérémonie du Ballon d’or, McManaman a été invité à choisir entre Kylian Mbappé et le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal. Son choix a été clair : « Je choisirais Kylian Mbappé. C’est un joueur capable de faire la différence et de marquer dans les plus grands matches. Il a aussi l’expérience nécessaire pour gérer la pression. »

Il a conclu en saluant le talent du jeune Barcelonais : « Lamine Yamal est un joueur extrêmement talentueux, qui a livré des performances remarquables malgré son jeune âge. Mais si je devais choisir entre les deux aujourd’hui, je donnerais ma voix à Mbappé. »

McManaman pronostique le score du Clasico

Invité à pronostiquer le résultat de la plus grande affiche du football espagnol, McManaman a livré son verdict avec prudence.

« Je m’attends à une victoire du Real Madrid 3-1, mais voyons ce qui se passera, car ce match est toujours imprévisible », a-t-il déclaré.

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