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Steve McManaman affirme plaindre Viktor Gyokeres et Kai Havertz en raison de l’approche tactique prudente d’Arsenal sous Mikel Arteta. L’ancien international anglais estime que les deux attaquants essuient souvent des critiques injustes alors que l’équipe privilégie la solidité défensive au détriment d’un jeu offensif fluide.

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Arsenal signe une nouvelle victoire européenne

Arsenal a prolongé sa série d’invincibilité en Ligue des champions grâce à une victoire 2-1 contre le Slavia Prague. Les buts inscrits en première période par Noni Madueke et Viktor Gyokeres ont suffi à assurer les trois points, malgré la réduction du score tardive de Wiktor Nowak.

Arteta a effectué six changements par rapport à l’équipe qui a battu Liverpool dimanche. Titularisé en pointe à la place de Havertz, Gyokeres s’est distingué avec un but et une passe décisive en 45 minutes.

McManaman compatit avec les attaquants d’Arsenal

Malgré la victoire, McManaman estime qu’il est extrêmement difficile de jouer en attaque dans le système actuel d’Arteta. L’ancien ailier de Liverpool a reconnu qu’il plaignait souvent Gyokeres et Havertz en raison de l’approche pragmatique de l’équipe.

« J’ai parfois de la peine pour les attaquants d’Arsenal, parce que ce n’est pas une équipe spectaculaire, elle ne joue pas comme Barcelone », a expliqué McManaman, cité par Metro. « Arsenal défend très bas, toute l’équipe défend ensemble et il y a beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l’autre bout du terrain et marquer.

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« Ce ne sera jamais une équipe spectaculaire, agréable à voir jouer, au jeu fluide, qui enchaîne les buts. Et Gyokeres et Havertz en portent parfois la responsabilité aux yeux des autres. D’habitude, ce sont les milieux et les défenseurs dont on parle. »

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Gyokeres convainc lors d’une rare titularisation avec Arsenal

Gyokeres a connu un début de saison difficile, mais il a saisi sa chance à la Fortuna Arena. Il a servi Madueke sur l’ouverture du score à la neuvième minute avant de marquer lui-même d’une superbe frappe avec l’aide du poteau juste avant la mi-temps.

McManaman a salué l’apport de l’international suédois en première période, tout en soulignant ses difficultés après la pause. Il estime que Gyokeres a besoin que l’équipe reste compacte pour donner sa pleine mesure.

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« En seconde période, quand le jeu s’est beaucoup étiré, que ses coéquipiers étaient écartés et qu’il s’est retrouvé seul devant, on avait l’impression qu’il était souvent isolé, a-t-il observé. Je pense que lorsqu’Arsenal joue davantage en bloc, en attaquant et en défendant ensemble, il est meilleur. »

Arsenal se prépare à affronter Hull

Arsenal tentera de poursuivre sa bonne dynamique sur la scène nationale en recevant Hull City samedi. Les hommes d’Arteta voudront à tout prix prendre trois points supplémentaires dans leur quête du titre en Premier League.