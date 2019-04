Sterling vote Kane pour le meilleur joueur de Premier League : "Il fait tellement de choses"

L'ailier de Manchester City a voté pour son compatriote pour le titre de meilleur joueur de la Premier League au détriment de Virgil Van Dijk.

Sergio Aguero, Eden Hazard, Virgil Van Dijk, Raheem Sterling, Sadio Mané et Bernardo Silva sont les six finalistes pour devenir le meilleur joueur de la saison en , avec le vote des joueurs. Hormis Eden Hazard, auteur d'une très belle saison malgré les résultats en dents de scie de , les cinq autres candidats représentent et , les deux clubs en lice pour remporter le championnat.

Tous peuvent espérer la récompensé et la méritent au vu de leur saison, mais certains se détachent comme Virgil Van Dijk, impressionnant en défense, ou encore Sergio Aguero, l'artilleur des Citizens, et Raheem Sterling, auteur de la meilleure saison de sa carrière avec dix-sept buts et onze passes décisives en Premier League. L'international anglais a dévoilé son vote, lui qui a désigné Harry Kane comme meilleur joueur de la saison, absent des finalistes.

Sterling en admiration devant Kane

"C'est bien d'être reconnu parmi ces joueurs, mais pour être honnête, si on ne gagne pas la Premier League, je ne veux pas vraiment être en lice. Ce que je veux faire, c'est gagner la Premier League, la , puis penser à ce genre de choses, même si les récompenses sont antérieures. Sans cela, cela ne veut pas dire grand chose pour moi, vraiment. J'ai voté pour Harry Kane", a justifié l'attaquant de Manchester City.

"Mon vote pour Harry Kane tient au fait qu'il marque tellement de buts chaque année, qu'il fait tellement pour l'équipe, qu'il donne beaucoup pour son équipe. On a beaucoup parlé de Virgil van Dijk. Je savais qu'il aurait beaucoup de votes, alors j'ai pensé à quelqu'un avec qui je suis en équipe nationale, je connais la manière dont il travaille, son éthique de travail, comment il prend soin de lui-même. Il est toujours là, surtout après une blessure, en tant que professionnel, je l'ai regardé et c'est la raison pour laquelle j'ai voté pour lui. Je le vois au quotidien avec l'équipe nationale", a ajouté l'ailier anglais.

Deux fois meilleur buteur de la Premier League et deux fois second dans ce classement, Harry Kane n'a encore jamais remporté le titre de meilleur joueur du championnat dans sa carrière. Raheem Sterling assume son vote et ainsi que d'avoir ouvertement privilégié son compatriote pour ses statistiques plutôt que l'un de ses coéquipiers, Sergio Aguero et Bernardo Silva ayant reçu plus de vote que l'attaquant des Spurs.