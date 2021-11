Sterling, Pogba et ces joueurs qui peuvent dynamiter le mercato d'hiver

Le marché hivernal est notoirement difficile pour les clubs qui souhaitent améliorer leurs équipes, les autres étant souvent peu enclins à affaiblir leurs propres effectifs à mi-chemin d'une campagne. Pourtant, avec le nuage de la pandémie de COVID-19 qui plane toujours sur l'aspect financier du sport, il y a un certain nombre de joueurs qui pourraient secouer le marché de janvier.

Ces dernières années, les joueurs ont été plus enclins à laisser leurs contrats arriver à expiration, notamment parce que la pandémie a réduit l'argent que les clubs peuvent dépenser pour les transferts.

En janvier 2022, nous verrons probablement un certain nombre de joueurs de haut niveau partir, mais l'aspect crucial de presque toutes ces situations est qu'il est dans l'intérêt du club vendeur de faire partir le joueur.

Voici quelques uns des plus grands noms qui pourraient façonner le marché de la mi-saison :

Isco

C'est un départ qui semble avoir été préparé depuis des années. De nombreux entraîneurs ont eu des problèmes avec Isco et son intégration dans le onze de départ.

N'ayant pas joué depuis le 25 septembre, l'Espagnol est conscient que son contrat expire à l'été 2022.

Les Blancos vont essayer de le vendre en janvier, l'AC Milan et Séville ayant été intéressés par le passé, mais le milieu de terrain doit montrer qu'il est toujours le même joueur.

Paul Pogba

Le milieu de terrain français a peu de chances de signer une prolongation de contrat avec Manchester United. Il est peu probable que Manchester United lui offre la prolongation de contrat qu'il souhaite. Cela conduit à une situation où United veut obtenir de l'argent pour le joueur en janvier.

Mino Raiola envisage un nouveau transfert gratuit pour son client en été, mais s'il y a des offres d'argent appropriées en janvier, United accepterait probablement.

Edinson Cavani

L'arrivée de Cristiano Ronaldo a compliqué la vie d'Edinson Cavani à Manchester, le rôle qu'il occupait la saison dernière étant désormais pris par la star portugaise.

Il n'a pratiquement pas joué cette saison, avec seulement 274 minutes au total, bien que cela soit en partie dû à ses obligations internationales avec l'Uruguay.

Des clubs de premier plan s'intéressent à lui et à ses capacités, notamment le FC Barcelone, qui pourrait devoir remplacer Sergio Aguero, en difficulté.

L'Inter est également à la recherche d'un buteur, tandis que Chelsea ne refuserait certainement pas une chance d'ajouter un vétéran en renfort à Romelu Lukaku.

Le contrat de l'Uruguayen à Old Trafford expire en juin et il ne serait pas difficile pour lui de partir plus tôt, même si United voudrait éviter qu'il reste en Premier League.

L'article continue ci-dessous

Raheem Sterling

Sterling a été l'une des stars du Championnat d'Europe cet été, mais Pep Guardiola semble avoir perdu toute confiance en lui au niveau national.

Il ne veut pas risquer de manquer la Coupe du monde 2022 et il reconnaît qu'il a besoin de minutes loin de Manchester City. Il a été lié à un prêt au FC Barcelone, mais City espère trouver un acheteur permanent.