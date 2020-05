Sterling : "On aura besoin de 4 à 5 semaines d’entrainement"

L’ailier de Man City, Raheem Sterling, estime qu’il n’est pas possible de reprendre la compétition sans un mois de préparation.

Après la , la pourrait bientôt repartir et aller au bout de sa saison 2019/2020. Les joueurs de ce championnat sont actuellement partagés entre l'impatience, l'excitation, mais aussi des doutes et des craintes.

Parmi ceux qui nourrissent beaucoup d’interrogations il y a Raheem Sterling. Après avoir exprimé la semaine dernière ses réserves par rapport à une reprise de la compétition, l’international anglais s’est dit dubitatif par rapport à l’état physique que lui et les autres joueurs pourraient afficher si jamais le retour à l’action était trop soudain.

« Il n'est pas possible de rejouer un match après une semaine et demie ou deux semaines d'entraînement» , a-t-il confié lors d'un direct sur Youtube avec la championne du monde américaine Megan Rapinoe. «Il faut avoir quatre à cinq semaines (...) On ne peut pas rejouer directement comme ça ».

Pour rappel, en , le gouvernement a validé la reprise de la Premier League pour le 12 juin prochain . Mais les dirigeants du football tardent encore à officialiser la reprise du championnat. Le flou reste donc entier concernant la suite.