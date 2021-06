Sterling et Henderson honorés par la reine d'Angleterre

Les deux internationaux anglais ont été honorés pour leurs œuvres de charité en dehors du terrain.

Jordan Henderson et Raheem Sterling ont été faits membres de l'Empire britannique par la reine d'Angleterre, à quelques heures de leur entrée en lice dans l'Euro, face à la Croatie.

Le capitaine de Liverpool et la star de Manchester City ont été récompensés pour leur travail caritatif aux côtés de Roy Hodgson, ancien entraîneur de Crystal Palace.

Henderson a été honoré pour son travail avec le NHS (National Health Service, les soignants britanniques) à la suite de la pandémie de coronavirus. Le capitaine de Liverpool a créé un fonds de charité, Players Together, qui a été utilisé pour soutenir le NHS au printemps dernier. Il a rassemblé les joueurs de la Premier League, les encourageant à faire des dons à des causes qui contribuent à la santé publique.

Le milieu de terrain est également devenu ambassadeur de l'organisation NHS Charities Together tout en collaborant à la campagne anti-cyberbullying de Cybersmile, "People Not Profiles", qui lutte contre les abus en ligne.

"Ma famille et moi nous sentons très humbles d'être reconnus de cette manière, d'autant plus étant donné la raison de cette reconnaissance", a déclaré Henderson.

"Jouer au football professionnel comporte de nombreux privilèges, mais avoir une plateforme pour promouvoir une cause caritative telle que Players Together et NHS Charities Together est un privilège comme un autre.

"Il est important pour moi de préciser que, bien que cet honneur m'ait été décerné à titre personnel, le mérite en revient à un groupe de personnes beaucoup plus important et je l'accepte en sachant que j'ai fait partie de quelque chose de spécial, plutôt que d'en être la raison.

"Les autres capitaines de Premier League ont été le catalyseur et le reste des joueurs, y compris mes propres coéquipiers à Liverpool, ont été une force motrice dans les coulisses. De très nombreux supporters de football de tout le pays ont également fait preuve d'une grande générosité en faisant des dons. Mais les véritables héros sont les membres du personnel du NHS ; ils s'exposent au danger pour nous servir et nous protéger.

"C'est pourquoi je dédie cet hommage à toutes les infirmières, tous les médecins, tous les soignants, tous les porteurs, tous les employés administratifs, tous les nettoyeurs, tout le personnel de sécurité et tous les individus qui consacrent leur carrière et leur vie à faire du NHS la partie de la vie britannique dont nous sommes à juste titre les plus fiers en tant que nation."

Sterling, quant à lui, s'est battu pour l'égalité raciale dans le sport, ayant été l'une des figures de proue du football dans ce combat. L'ailier de Manchester City a parlé ouvertement et franchement de ses expériences avec le racisme, ayant travaillé avec la campagne #FightRacism des Nations unies tout en lançant sa propre fondation pour les jeunes.

"Recevoir cet honneur est un sentiment fantastique - je sais que c'est quelque chose dont ma famille et mes amis seront vraiment fiers", a déclaré lailier des Skyblues.

"C'est une belle réussite, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes amis. Ma motivation concernant l'égalité raciale est d'essayer de faire comprendre au grand public et aux gens dans leur ensemble les difficultés que rencontrent certains milieux divers et d'essayer de créer un environnement où tout le monde est égal parce qu'au bout du compte, nous le sommes tous.

"C'est ce qui m'a motivé depuis le premier jour et je vois peu à peu une progression et nous faisons un pas dans la bonne direction. Si vous voulez changer les choses, il faut commencer de l'intérieur. J'ai lancé ma fondation avec l'idée de redonner aux enfants des zones moins privilégiées et de leur donner quelque chose d'autre comme motivation.

"J'ai hâte de travailler sur ce projet, car je m'y reconnais et je me donnerai à fond. Si je peux contribuer à changer une ou deux vies, alors j'aurai fait un grand pas en avant. Si vous voulez changer les choses, il faut commencer par vous-même. Je pense que nous faisons un pas dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de travail à faire."