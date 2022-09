Sterling est-il un piston ? La star de Chelsea réagit au changement de position sous Graham Potter

Pour son premier match en tant qu'entraîneur de Chelsea, l'Anglais a joué piston et a réagi à ce changement de position.

Chelsea est déterminé à écrire une nouvelle page de son histoire. Cet été, les Blues ont enregistré l'arrivée d'un nouveau propriétaire, l'organigramme a été chamboulé, et de nouveaux joueurs sont arrivés comme Raheem Sterling. Chelsea a pris un autre tournant il y a plus d'une semaine en renvoyant Thomas Tuchel pour nommer Graham Potter à sa place.

Sterling buteur à son nouveau poste

Les Blues ont ouvert l'ère Graham Potter lors du match face au Red Bull Salzbourg en Ligue des champions. Et forcément qui dit nouveau coach dit redistribution des cartes, mais aussi parfois des changements de rôles et de la tactique. L'ancien entraîneur de Brighton a créé la surprise au moment de dévoiler son onze de départ face au champion d'Autriche en titre.

Chelsea : Potter explique son choix

L'international anglais Sterling, qui est surtout connu pour avoir joué en tant qu'ailier ou comme numéro neuf, a été invité à occuper un rôle sur la gauche qui lui demandait d'aider aux deux extrémités du terrain, ressemblant davantage à un rôle de piston dans une défense à cinq que de pur ailier dans un 4-2-3-1. Raheem Sterling s'est exprimé sur ce repositionnement surprenant.

"C'est un rôle que j'ai aimé jouer"

"J'ai joué dans un rôle légèrement différent sous le nouveau manager, et c'est un rôle que j'ai aimé jouer, sur l'aile. Avec le temps, je vais m'améliorer. Je suis heureux de jouer dans la ligne d'attaque, mais il voulait que je sois écarté, que j'attaque l'arrière latéral, que j'entre dans la surface et que je crée des occasions. Plus je passerai de temps sous ses ordres (Potter), mieux ce sera pour nous", a analysé l'international anglais.

Raheem Sterling a certainement apprécié se positionnement puisqu'il lui a permis de se mettre en évidence. L'international anglais a donné l'avantage à Chelsea contre Salzbourg, en marquant son quatrième but pour le club après un transfert estival en provenance de Manchester City, mais les Blues n'ont pas pu tenir et ont dû se contenter d'un match nul 1-1 ce soir-là.

Graham Potter a adopté une approche expérimentale lors de son entrée en fonction comme entraîneur de Chelsea, même s'il avait à sa disposition des joueurs comme Ben Chilwell et Marc Cucurella, un gaucher avec lequel il avait déjà travaillé à Brighton. Le match de Chelsea contre Liverpool ce week-end a été reporté à la suite du décès de la reine Elizabeth II, ce qui signifie que les prochaines minutes de Sterling pourraient être consacrées à l'Angleterre, qui s'apprête à affronter l'Italie et l'Allemagne en UEFA Nations League.