Artem Stepanov a fondu en larmes en première période de Feyenoord - FC Utrecht. L’attaquant des visiteurs s’est blessé très tôt et a quitté le terrain en pleurant. Sa capacité à honorer sa première sélection avec l’Ukraine est incertaine.

Pour Stepanov, le sort s’est acharné à De Kuip après une demi-heure de jeu. Il s’est tordu la cheville après un duel avec le défenseur de Feyenoord Givairo Read, et il est immédiatement apparu que la situation était grave.

Le grand avant-centre du FC Utrecht s’est assis sur la pelouse, très ému. Les soins médicaux n’ont rien changé : Stepanov a dû être remplacé par Anthony Correia.

Stepanov avait connu un excellent début au FC Utrecht, qui a justement mal entamé la saison. L’attaquant a marqué lors de chacun de ses cinq premiers matches de championnat, égalant ainsi la performance de Rafael van der Vaart datant de 2001.

En récompense, Stepanov a reçu une convocation en équipe nationale d’Ukraine. Vendredi marquera le début de la phase de groupes de la Ligue des nations, avec la Hongrie comme adversaire.

Reste à voir si Stepanov sera remis à temps et pourra malgré tout rejoindre l’Ukraine. Le joueur d’Utrecht a porté les couleurs de plusieurs équipes de jeunes, mais n’a encore jamais joué pour l’équipe nationale jusqu’à présent.