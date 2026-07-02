Steijn fait preuve d'une franchise totale au sujet de ses échanges avec Van Gaal à l'Ajax

Maurice Steijn conserve un excellent souvenir de sa collaboration avec Louis van Gaal à l’Ajax. L’ex-entraîneur amstellodamois aurait aimé poursuivre plus longtemps le travail engagé avec le conseiller du conseil de surveillance, qui a quitté ses fonctions jeudi.

« Au cours des cinq ou six dernières semaines, j’ai eu des contacts très intenses avec M. van Gaal », a déclaré Steijn dans l’émission Het Oranje Café. « C’était une relation très agréable. Jusqu’à la fin de mon mandat là-bas. » L’entraîneur, qui a ensuite rejoint le Sparta Rotterdam, avait été limogé par l’Ajax après un début de saison catastrophique.

« Nous avons encore eu quelques contacts par la suite, mais cela s’est ensuite estompé. À cette époque, nos échanges étaient très intenses et c’était très agréable pour moi d’avoir un tel interlocuteur. Avec un tel parcours », explique Steijn, qui tient Van Gaal en très haute estime, notamment en raison de ses vastes connaissances dans le domaine du football.

« À l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’expertise footballistique ailleurs dans le club. J’étais vraiment ravi de pouvoir échanger avec lui et de partager avec Van Gaal mes idées sur les entraînements, les matchs et les compositions d’équipe. Pour moi, c’était très agréable », explique l’entraîneur de La Haye.

Steijn regrette de ne pas avoir pu collaborer plus longtemps avec Van Gaal. « En fait, il est arrivé un peu trop tard. Car il est arrivé juste au moment où la pression était immense. »

Sans club pour l’instant, il fixe néanmoins ses objectifs : « Je préfère rester aux Pays-Bas, mais je suis aussi ouvert à une expérience à l’étranger. Mon objectif reste toutefois les Pays-Bas. Il faut toutefois être réaliste : tous les postes y sont déjà pourvus. »

Pour un éventuel projet à l’étranger, il envisage l’Europe ou le Moyen-Orient, où il a déjà entraîné Al-Wahda, afin de rester proche de sa famille tant en distance qu’en décalage horaire.