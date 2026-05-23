Stegeman, visiblement ému, a dédié la promotion du Willem II à une personne en particulier

John Stegeman ne parvenait pas à cacher son émotion peu après la promotion du Willem II en Vriendenloterij Eredivisie. Interrogé par le journaliste d’ESPN Hans Kraay junior, l’entraîneur vainqueur explique, les larmes aux yeux, pourquoi cette victoire en finale des barrages contre le FC Volendam le touche autant.

« Vous étiez très ému après le match. Cela a-t-il une signification particulière ? », demande Kraay à Stegeman, qui célèbre avec ses joueurs devant le secteur réservé aux supporters visiteurs au Kras Stadion. Les émotions deviennent alors un peu trop fortes pour l’entraîneur du Willem II. Il s’éloigne un instant, avant de raconter son histoire.

« J’ai beaucoup pensé à mon père, qui est décédé. C’était mon plus grand fan. Et mon fils est devenu champion aujourd’hui avec le SV Epe 1 », explique Stegeman, les larmes aux yeux, alors qu’il se met à saigner du nez en parlant.

« Tout se mélange en même temps. Peu importe. Mon fils était encore au cimetière ce matin et m’a envoyé une photo. C’est pour ça que je suis ému. Parce que c’est mon plus grand fan, ni plus ni moins. Et il me manque énormément. Celle-ci, c’est pour lui. Désolé d’avoir pleuré », ajoute l’entraîneur du club fraîchement promu.

« Ce n’est pas grave du tout. Les vrais hommes pleurent. Félicitations », conclut Kraay, avant que Stegeman ne retourne célébrer avec son groupe.

Peu après, des images filmées dans les coulisses du stade Kras montrent l’entraîneur en train de discuter en vidéo avec son fils, un large sourire aux lèvres.