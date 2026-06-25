L’ancien défenseur de l’Ajax Stefano Denswil s’entraîne actuellement avec le FC Volendam. Âgé de 33 ans et libre de tout contrat depuis son départ de Kayserispor, le joueur compte quinze sélections avec la sélection surinamaise.

International surinamien à quinze reprises, il a disputé 39 matchs officiels sous le maillot ajacide dès ses débuts.

Ce gaucher a ensuite passé plusieurs années au Club de Bruges, avant des passages à Bologne et Trabzonspor.

La saison dernière, il a disputé 31 matchs de championnat sous les couleurs de Kayserispor. Il pourrait désormais faire son retour aux Pays-Bas.

Le club lui offre ainsi l’occasion de maintenir sa condition physique. C’est grâce à son ami Brandley Kuwas qu’il a pu rejoindre Volendam.

Mercredi, le Noordhollands Dagblad a brièvement échangé avec lui. « Je n’exclus pas l’idée de signer dans un club néerlandais, mais pour l’instant, je laisse les choses se faire. Je suis à Volendam pour rester en forme et, pour le reste, je garde toutes les options ouvertes. »

« J’ai bien sûr passé des accords avec Volendam et exprimé mes attentes. Ma première impression est excellente, mais pour le reste, je verrai bien comment ça se passe », a déclaré le défenseur. À noter que le défenseur central Erik Schouten est également à l’essai au club.