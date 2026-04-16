Il est de plus en plus probable que Stefan de Vrij vive ses dernières semaines à l’Inter. Le contrat du défenseur de 34 ans expire cet été et ne sera très probablement pas prolongé. Selon Tuttosport, le Néerlandais serait dans le viseur du club qatari Al-Sadd.

« De Vrij devrait très probablement partir, au vu de son temps de jeu ces derniers mois », écrit Tuttosport, ajoutant qu’Al-Sadd envisage de lui offrir un contrat de deux ans.

Dix-huit fois champion du Qatar, Al-Sadd occupe actuellement la première place du championnat national et figure en quarts de finale de la Ligue des champions de l’AFC. Le club compte déjà dans ses rangs Javairô Dilrosun et Roberto Firmino.

Âgé de 34 ans, De Vrij a joué un rôle clé dans la défense des Nerazzurri ces dernières années, mais la direction sportive a visiblement décidé de tourner la page.

L’Inter souhaite rajeunir son effectif cet été et plusieurs cadres en fin de contrat, comme Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian et Henrikh Mkhitaryan, pourraient suivre le même chemin.

Pour De Vrij, cela pourrait marquer la fin d’une ère entamée en 2018. Pendant cette période, le défenseur est devenu un pilier des Nerazzurri et a contribué à plusieurs titres en Serie A. Cette saison toutefois, il est cantonné au banc et n’a disputé que 905 minutes en quatorze matchs.

Au total, il a disputé 293 matchs officiels sous le maillot nerazzurro, marquant 13 buts et délivrant 8 passes décisives.