STATS - Zidane peut remercier Benzema, son pourvoyeur principal de buts au Real Madrid

Depuis le retour aux affaires de ZZ au Real Madrid, Karim Benzema est le pourvoyeur principal de buts de l'équipe merengue.

Zinedine Zidane a fait son retour au en mars avec une victoire 2-0 sur le , grâce à des buts d'Isco et de Gareth Bale. C’est l’un des seuls matchs depuis le renouvellement du mandat de Zidane où Karim Benzema n’a pas marqué.

En l'absence de Cristiano Ronaldo, Zidane n'a trouvé personne d'autre que Benzema pour trouver le fond des filet fréquemment.

Lors des 21 matches disputés depuis le retour de Zidane, Benzema a joué plus que quiconque et a marqué plus que quiconque, inscrivant 14 buts en 16 matchs.

Le deuxième meilleur buteur est Bale avec trois buts en 14 matches, suivi de Mariano Diaz avec deux buts en cinq matchs, puis Isco avec deux buts en 14 matchs.

Même à l'époque de la BBC, il n'y avait pas un tel écart entre un joueur et le reste. Sur les 32 buts marqués par l'équipe de Zidane cette année, 18 ont été partagés par 14 joueurs et 11 n'ont qu'un but chacun. Le Real Madrid n'a pas non plus signé d'énormes scores depuis le retour de Zidane.

Ainsi, les merengue ont marqué quatre buts en un match pour la première fois contre Grenade samedi, leur victoire 3-0 contre l’Athletic la saison dernière était leur record. Los Blancos sont actuellement en tête de La après avoir inscrit 16 buts, soit à 4 unités derrière les 20 du et à trois des 19 de . Zidane veut plus de buts, mais pas seulement de Benzema.