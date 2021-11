STATS - PSG : Messi-Neymar, connexion retrouvée ?

À quatre jours du choc face à Manchester City en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a fait respecter la hiérarchie ce samedi, contre le FC Nantes (3-1). Un match notamment marqué par le premier but de Lionel Messi en Ligue 1. Déclic ?



Voici les stats à retenir après le succès du PSG contre Nantes (3-1) :



● C’est la 5e fois de son histoire que Paris remporte au moins 12 de ses 14 premiers matches de Ligue 1 sur une même saison (1 nul, 1 défaite), après 1985/86, 2015/16, 2017/18 et 2018/19. A chaque fois, le club de la capitale a remporté le titre en fin d’exercice.

● Nantes a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), après n’avoir perdu qu’un seul de ses 6 précédents (4 victoires, 1 nul).

● Paris reste sur 11 victoires consécutives à domicile toutes compétitions confondues, sa meilleure série depuis août 2017-février 2018 (19).

● Au bout d’une minute et 41 secondes, Paris a inscrit son but le plus rapide en Ligue 1 depuis le 14 mai 2017 (1 minute et 21 secondes à St Etienne).

● Kylian Mbappé a inscrit son but le plus rapide dans sa carrière professionnelle (clubs+équipe nationale). L’attaquant de Paris est impliqué dans 32 buts en Ligue 1 en 2021 (22 buts, 10 assists), soit au moins 7 de plus que tout autre joueur sur la période.

● Randal Kolo Muani est impliqué dans les 3 derniers buts de Nantes face à Paris en Ligue 1 (2 buts, 1 assist). Il a marqué 11 buts dans l’élite en 2021, aucun joueur des Canaris ne fait mieux sur l’année (à égalité avec Ludovic Blas).

● Les 3 derniers buts contre son camp marqués depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 ont été inscrits face à Paris (Damien Da Silva avec Rennes en novembre 2020, Romain Faivre avec Brest en mai 2021 et Dennis Appiah avec Nantes ce soir).

● Lionel Messi a marqué son 1er but en Ligue 1 avec Paris et a mis fin à une disette de 19 tirs sans marquer dans l’élite (7 cadrés). Il a été impliqué dans 9 tirs dans ce match (6 tirs, 3 dernières passes avant un tir), son plus haut total lors d’un match de championnat cette saison.

● Lionel Messi est le 17e joueur argentin à marquer en Ligue 1 avec Paris. Seuls les joueurs brésiliens ont marqué davantage dans l’élite avec le PSG parmi les nationalités étrangères (26).

● Keylor Navas a récolté seulement son 2e rouge dans le Top 5 européen (en 210 rencontres), après celui récolté le 24 novembre 2013 (avec Levante contre Villarreal). Il est le 1er gardien de Paris à être expulsé lors d’une rencontre de Ligue 1 depuis Ronan Le Crom le 26 mai 2013, à Lorient.

● Lionel Messi et Neymar se sont échangé 39 passes dans ce match, le plus haut total entre 2 attaquants lors d’un même match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse cette donnée (2006/07).