STATS : Mbappé, impliqué dans plus de buts que Metz n'en a marqué !

Voici les stats à connaître avant la rencontre opposant le PSG au FC Metz :



● Paris a remporté ses 11 derniers matches de Ligue 1 contre Metz. Il faut remonter au 18 août 2007 pour voir le PSG échouer à s’imposer face aux Lorrains dans l’élite (0-0 à Metz). Le PSG est par ailleurs invaincu lors de ses 14 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (11 succès, 3 nuls) et n’a encaissé que 2 buts au total sur les 10 plus récentes : Ahn Jung-hwan en juillet 2005 et Modibo Maiga en avril 2015.



● S’il s’incline, Paris sera sacré champion de France avec 83 points, soit le même total que Lille la saison passée. Aucune équipe n’a été sacrée avec moins de points sur une saison allant à son terme depuis Montpellier en 2011/12 (82).



● Metz est actuellement 18e de Ligue 1 avec 31 points, autant que le 19e St Etienne. 6 des 8 dernières équipes occupant la 18e place avant la dernière journée ont été reléguées en Ligue 2, dont 2 en terminant 19e (Troyes en 2012/13 et Caen en 2018/19). Les 2 seules équipes 18e avant la 38e journée qui ont réussi à se maintenir sur la période sont Toulouse en 2017/18 et Nantes en 2020/21, sauvées via les play-offs.



● Paris n’a remporté aucune de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls), après avoir gagné 15 des 16 premières cette saison (1 nul). Le PSG pourrait également enchaîner 3 matches sur son sol sans succès pour la 1re fois depuis février-avril 2021 (3).

Paris termine mieux que les autres

● Metz n’a remporté aucun de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites) et n’a plus connu plus longue série de matches à l’extérieur sans succès dans l’élite depuis novembre 2016-avril 2017 (10).



● Paris affiche 1.88 point de moyenne à la 38e journée dans son histoire en Ligue 1 (23 victoires, 10 nuls, 9 défaites), soit la meilleure moyenne parmi les équipes actuellement dans l’élite.



● Paris affiche une possession moyenne de 63% en Ligue 1 2021/22 et s’apprête à finir une 9e saison consécutive avec la meilleure possession de l’élite. D’ailleurs, sur la période, les 9 meilleurs pourcentages de possession sur une saison sont tous l’œuvre de Paris, 2021/22 se classant à la 9e place pour l’instant.

Mbappé plus fort que le FC Metz

● Kylian Mbappé est impliqué dans 42 buts en Ligue 1 cette saison (25 buts, 17 assists), total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens. Le joueur de Paris est à lui tout seul impliqué dans 7 buts de plus que Metz n’en a marqué en L1 cette saison (35).



● Le défenseur de Paris Sergio Ramos est le joueur qui a joué le plus de matches en Ligue 1 cette saison tout en étant invaincu (11 – 8 victoires, 3 nuls).



● S’il joue, Alexandre Oukidja disputera son 100e match de Ligue 1 (17 avec Strasbourg, 82 avec Metz). Il a encaissé 13 buts contre Paris dans sa carrière dans l’élite, plus que contre n’importe quelle autre équipe.