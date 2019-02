STATS - Liga, Premier League, Bundesliga... Cette saison, les Frenchies ont réglé la mire

Forte de son important vivier de talents, la France est la nationalité étrangère avec le plus de buts inscrits dans le Top 5 européen cette saison.

Ce n'est un secret pour personne, la France, championne du Monde en Russie cet été au gré d'une génération dorée, dispose d'un vivier de talents surréaliste depuis quelques saisons désormais. Ainsi, au vue du nombre de joueurs de qualité qui disposent de la nationalité française, retenir une liste de 23 joueurs est souvent synonyme de casse-tête pour le sélectionner Didier Deschamps. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas toujours été le cas.

Disposés à évoluer au plus haut niveau de plus en plus jeunes, et bien souvent en dehors des frontières de l'Hexagone, les jeunes talents tricolores sont particulièrement courtisés sur le marché des transferts, en témoignent les récents prix de joueurs tels que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Paul Pogba ou encore Anthony Martial, tous vendus à prix d'or à des clubs considérés comme les meilleurs du continent. Si la France peut se targuer d'avoir des joueurs de qualité, c'est avant tout dans le secteur offensif qu'elle est armée. Et cette saison, force est de constater que les Frenchies ont réglé la mire.

1 - Nationalités étrangères avec le plus de buts dans le Top 5 européen cette saison :



Premier League - France (55 buts)



Ligue 1 - Côte d’Ivoire (34 ⚽)



Bundesliga - France (48 ⚽)



Serie A - Argentine (65 ⚽)



Liga - Argentine (63 ⚽), France 2e (52)



En effet, comme le révèle cette statistique publiée par Opta ce lundi, la France est tout simplement la nationalité étrangère la plus prolifique dans les quatre autres grands championnats du continent que sont la Premier League (Angleterre), la Liga (Espagne), la Bundesliga (Allemagne) et Serie A (Italie). Et principalement dans les trois premiers cités, le championnat italien faisant quelque peu exception à la règle.

Premier League - Lacazette (Arsenal), Pogba (United) et Martial (United) portent leurs équipes

Demandez aux jeunes joueurs de Ligue 1 quel est le championnat de leurs rêves, il y a fort à parier que nombreux seront ceux qui répondront la Premier League. Depuis des années, le championnat anglais est une terre d'accueil rêvée pour les joueurs français, qui à l'image de Thierry Henry, Nicolas Anelka ou encore Eric Cantona, ont prit un malin plaisir à faire lever les foules britanniques.

Cette saison, la tradition est plus que jamais perpétrée. Ainsi, avec 55 buts inscrits par des français en Premier League lors de cet exercice 2018-2019, la nationalité française est tout simplement la plus prolifique. Une performance de prestige qui s'explique par les très bonnes saisons réalisées par Alexandre Lacazette (12 buts, 5ème au classement des buteurs), Paul Pogba (11 buts, 9ème au classement des buteurs) et Anthony Martial (9 buts, 16ème au classement des buteurs).

Si ce trio d'enfer a en grande partie contribué à la réussite des Frenchies d'Outre-Manche, N'Golo Kanté (Chelsea), Lucas Digne (Everton) et Aboubakar Kamara (Fulham) n'ont pas été en reste, eux qui compte chacun trois réalisations inscrites. Honorable.

Liga - Benzema (Real Madrid), Griezmann (Atlético) et Ben Yedder (FC Séville), trio d'enfer

Si l'Angleterre est évidemment une destination idyllique pour un amoureux de football, l'Espagne est très loin d'être en reste, comme en témoigne l'ultra domination des équipes ibériques en Coupe d'Europe ces dernières années, si bien en Ligue des Champions qu'en Ligue Europa.

Comme en Angleterre, les Français s'y portent d'ailleurs très bien. Néanmoins, avec leurs 52 buts inscrits cette saison, ces derniers pointent à la deuxième place du classement des nationalités avec le plus de buts marqués. Un classement dominé sans grande surprise par l'Argentine, bien aidée il faut bien le dire par un certain Lionel Messi (FC Barcelone), quintuple Ballon d'Or, déjà auteur de 25 buts en 23 matches disputés... Mastodonte.

En revanche, force est de constater que les tricolores n'ont pas à rougir, bien emmenés par un trio composé de feu, évoluant dans trois des plus grands clubs du championnat. Ainsi, Antoine Griezmann (12 buts, 4ème au classement des buteurs) continue de faire parler son adresse, pendant que Karim Benzema (11 buts, 6ème au classement des buteurs) est lui aussi fidèle à ses standards.

Dans le même temps, un certain Wissam Ben Yedder (11 buts, 7ème au classement des buteurs) est en passe de réaliser sa meilleure saison depuis son arrivée en Espagne. À ce trio s'ajoutent un Ousmane Dembélé (8 buts) enfin intégré au Barça et un Dimitri Foulquier de retour à son meilleur niveau (3 buts) à Getafe.

Bundesliga - Haller (Francfort) et Plea (Borussia M'Gladbach) tiennent la cadence

Comme en attestent les chiffres évoqués plus haut, les Frenchies sont en pleine bourre dans les deux plus grands championnats européens. Une dynamique impressionnante, qui se confirme jusqu'en Allemagne, où ces derniers tiennent la dragée haute.

En effet, alors que Franck Ribéry ne se fait plus tout jeune et n'est plus vraiment le poison qu'il était pour les défenses d'Outre-Rhin, la nouvelle génération semble avoir pris le relais. Sans faire de bruit, Sébastien Haller (11 buts, 6ème au classement des buteurs) et Alassane Pléa (10 buts, 8ème au classement des buteurs) réalisent un exercice 2018-2019 sous le signe du réalisme, et ce alors que le second cité dispute sa première saison en Bundesliga.

En plus de ces deux gachettes, Jean-Philippe Mateta (7 buts) et les Bavarois Kingsley Coman (2 buts) et Franck Ribéry (4 buts) apportent eux aussi leur contribution. Un total que l'on aurait souhaité encore plus élevé, sans les blessures à répétition des joueurs du Bayern Munich, Corentin Tolisso compris.