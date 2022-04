STATS : les chiffres à connaître avant Bayern Munich-Villarreal

Voici les stats à connaître avant le quart de finale retour entre le Bayern et Villarreal :



● Lors du match aller, le Bayern Munich s’est incliné pour la 20e fois face à une équipe espagnole en compétition européenne, plus que contre les équipes de n’importe quel autre pays. Les 2 dernières fois que les Bavarois ont perdu les 2 matches d’une confrontation aller-retour en Ligue des Champions, c’était face à des adversaires... espagnols (v Real Madrid, en demi-finale en 2013/14 et en quarts de finale en 2016/17).



● Villarreal va jouer pour la 2e fois un match de Ligue des Champions à l’extérieur contre une équipe allemande. La 1re fois, c’était déjà face au Bayern Munich, pour une défaite 3-1 des Espagnols lors de la phase de groupes en 2011/12.



● Le Bayern Munich ne s’est plus qualifié après avoir perdu le match aller d’une double confrontation de Ligue des Champions depuis les quarts de finale 2014/15 (1-3 à l’extérieur puis 6-1 à domicile, v Porto). Les Bavarois ont été éliminés les 5 dernières fois qu’ils ont perdu le match aller dans la compétition, dont 4 fois face à des équipes espagnoles (Barcelone, Atlético de Madrid et Real Madrid 2 fois).



● Le Bayern Munich va tenter d’éviter une 2e élimination consécutive en quarts de finale de Ligue des Champions, après avoir déjà perdu à ce stade de la compétition en 2020/21 (v Paris Saint-Germain). Avant la saison dernière, les Allemands n’avaient été éliminés qu’une seule fois lors de leurs 9 derniers quarts de finales en Ligue des Champions (v Real Madrid en 2016/17).

Munich va devoir régler la mire

● Unai Emery (Villarreal) pourrait se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions pour la 1re fois de sa carrière. Avant cette saison, la seule fois où son équipe a remporté un match aller en phase à élimination directe dans la compétition (Paris Saint-Germain 4-0 Barcelone en 2016/17), elle est devenue la 1re à être éliminée après avoir gagné le match aller avec un écart de 4 buts ou plus.



● Lors du match aller, Villarreal est devenue la 1re équipe à rendre une clean sheet contre le Bayern Munich en Ligue des Champions depuis Liverpool en février 2019. Le Bayern n’a plus connu 2 matches consécutifs sans marquer dans la compétition depuis sa demi-finale contre le Real Madrid en 2013/14 (0-1 puis 0-4).



● Le Bayern Munich n’a cadré que 4 de ses 22 tirs lors du match aller contre Villarreal – le plus faible total d’une équipe ayant tenté au moins 20 tirs cette saison dans un match de Ligue des Champions.

Leroy Sané, le facteur X allemand

● Le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski a marqué 2 triplés en Ligue des Champions cette saison, les 2 à domicile (v Benfica et RB Salzbourg). Seul Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en 2015/16 a marqué 3 triplés sur une seule campagne dans la compétition.



● Arnaut Danjuma (Villarreal) a marqué 6 buts en Ligue des Champions cette saison, seuls 3 joueurs encore en compétition ont marqué davantage en 2021/22 (Robert Lewandowski 12, Karim Benzema 11 et Mohamed Salah 8). Aucun joueur néerlandais n’a marqué plus de 6 buts sur une même campagne de Ligue des Champions depuis 2004/05 (Ruud Van Nistelrooy 8 et Roy Makaay 7).



● Leroy Sané est impliqué dans 12 buts du Bayern Munich cette saison en Ligue des Champions (6 buts, 6 assists). Depuis qu’Opta analyse ces données (2003/04), aucun joueur allemand n’a fait mieux dans la compétition sur une même campagne (Mario Gomez, 12 également en 2011/12, aussi avec le Bayern Munich).