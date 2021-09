STATS - La Bosnie réussit bien à l'Équipe de France, moins à domicile

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principales stats à retenir avant la rencontre entre la France et la Bosnie (20h45).

C'est la rentrée pour les Bleus ! Ce mercredi soir, l'Équipe de France dispute son premier match depuis son élimination précoce à l'Euro 2020. Désormais, cap sur le Mondial 2022 avec la réception de la Herzégovine d'Edin Dzeko à Strasbourg (20h45), pour le compte des qualifications à la prochaine Coupe du Monde.

Avec notre partenaire Opta Sports, focus sur les principaux chiffres à retenir :

● La France est invaincue lors de ses 5 matches face à la Bosnie (3 victoires, 2 nuls), inscrivant 7 buts pour seulement 3 encaissés.

● La France a fait match nul lors de ses 2 rencontresà domicile face àla Bosnie: 1-1 le 18 août 2004 en amical à Rennes et 1-1 le 11 octobre 2011 en éliminatoires de l’EURO 2012 au Stade de France.

● La France n’a plus disputé de match à la Meinau de Strasbourg depuis une victoire 2-0 contre la Finlande en amical le 29 mai 1996

● L’équipe de France reste sur 3 matches nuls de rang (1-1 en Hongrie, 2-2 contre le Portugal et 3-3 contre la Suisse après prolongation), sa plus longue série du genre depuis novembre 2004-mars 2005 (4).Par ailleurs, la France n’a plus connu une plus longue série sans victoire depuis mars-septembre 2013 (5).

● La Bosnie n’a gagné aucun de ses 13 derniers matches (6 nuls, 7 défaites), sa dernière victoire remontant au 18 novembre2019 en éliminatoires de l’EURO 2020 au Liechtenstein (3-0).

● Les Bleus sont invaincus lors de leurs 16 derniers matches compétitifs à domicile (12 victoires, 4 nuls), leur dernière défaite remontant au 10 juillet 2016 en finale de l’EURO contre le Portugal (0-1 après prolongation).

● La France n’a perdu qu’un seul de ses 9 matches suivants une compétition majeure (Coupe du Monde + EURO) au 21esiècle pour 4 victoires et 4 nuls. Sa seule défaite date d’août 2010 sur le terrain de laNorvège en amical (1-2) après le Mondial en Afrique du Sud.

● 12 des 14 derniers buts encaissés par l’équipe de France l’ont été dans le jeu (2 sur penalty), après avoir concédé 7 de ses 11 précédents sur coups de pied arrêtés (3 sur penalty, 2 sur corner et 2 sur coup franc indirect).

● Karim Benzema a marqué 2 buts lors de chacun de ses 2 derniers matches avec l’équipe de France (contre le Portugal et la Suisse à l’EURO 2020), une première pour un joueur de l’EdF depuis lui-même en juin 2014 (2 buts contre la Jamaïque enamical et 2 buts contre le Hondurasen Coupe du Monde).

● Antoine Griezmann n’a délivré aucune passe décisive lors de ses 15 derniers matches avec l’équipe de France, après en avoir donné 9 lors de ses 13 précédents. Sa dernière assist date du 8 septembre 2020 contre la Croatie pour Dayot Upamecano sur corner.