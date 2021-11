STATS - France-Kazakhstan : objectif Mondial 2022 pour les Bleus

Victorieuse de la Ligue des Nations en octobre dernier, l'Equipe de France a l'occasion de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, en cas de succès au Parc des Princes.



Voici les chiffres clés à connaître avant le match entre les Bleus et le Kazakhstan :



● La France a remporté sa seule précédente rencontre face au Kazakhstan : c’était le 28 mars dernier à l’Astana Arena (2-0) lors de la 2e journée de ces éliminatoires du Mondial 2022.

● En cas de succès contre le Kazakhstan, la France sera assurée de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, soit son 14e tournoi majeur consécutif (Coupe du Monde + EURO). Les Bleus n’ont plus été absents d’une grande compétition internationale depuis le Mondial 1994 aux Etats-Unis.

● La France est invaincue lors de ses 25 derniers matches compétitifs (17 victoires, 8 nuls) et n’a connu qu’une seule meilleure série de ce genre dans son histoire : 27 rencontres entre septembre 1994 et mars 1999.

● Le Kazakhstan n’a gagné aucun de ses 14 derniers matches (5 nuls, 9 défaites), sa dernière victoire remontant au 4 septembre 2020 en Lituanie en Ligue des Nations (2-0).

● Ce sera la 3e rencontre disputée par les Bleus au Parc des Princes au 21e siècle après sa défaite 1-0 contre l’Ecosse le 12 septembre 2007 en éliminatoires de l’EURO 2008 et sa large victoire contre l’Australie (6-0) en amical le 11 octobre 2013.

● Les Bleus ont marqué lors de chacun de leurs 16 derniers matches (31 buts au total), leur meilleure série depuis septembre 1999-octobre 2000 (18).

● La France n’a préservé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses 8 derniers matches (2-0 contre la Finlande le 7 septembre dernier), après ne pas avoir concédé le moindre but lors de ses 5 précédentes rencontres.

L'article continue ci-dessous

● Seulement 2 Bleus sélectionnés pour cette rencontre contre le Kazakhstan avaient pris part au dernier match de l’équipe de France au Parc des Princes le 11 octobre 2013 contre l’Australie (6-0) : Hugo Lloris et Karim Benzema. L’actuel attaquant du Real Madrid est d’ailleurs le dernier buteur de l’EdF au Parc des Princes.

● Karim Benzema est impliqué sur 7 buts lors de ses 7 derniers matches avec les Bleus (6 buts, 1 passe décisive). Il est le 6e meilleur buteur de l’histoire de l’EdF avec 33 réalisations, à une seule unité de David Trezeguet (5e avec 34 buts).

● Kylian Mbappé a été décisif lors de chacun de ses 2 derniers matches avec l’équipe de France (1 but et 1 passe décisive contre la Belgique puis 1 but et 1 passe décisive contre l’Espagne). Il n’a connu une plus longue série qu’une seule fois, de novembre 2017 à mai 2018 (5 matches consécutifs en étant impliqué sur au moins un but).