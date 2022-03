STATS : contre Salzbourg, Lewandowski doit faire oublier son match aller

Voici les stats à connaître avant le 8e retour entre le Bayern et le RB Salzbourg :



● Le Bayern Munich a remporté chacune de ses 5 réceptions d’un club autrichien en compétition européenne, marquant 15 buts et en encaissant 3. Sa dernière en date remonte à novembre 2020, où le Bayern avait battu Salzbourg 3-1 en phase de groupes.



● Salzbourg va disputer son 10e match de Coupe d’Europe à l’extérieur face à un club allemand (2 victoires, 1 nul, 6 défaites), ses 2 succès ayant eu lieu en Ligue Europa face à Dortmund et Leipzig en 2018. Lors de ses 9 précédents, 32 buts ont été marqués, soit 3.6 en moyenne par match.



● Salzbourg pourrait devenir la 1re équipe autrichienne à se qualifier pour les quarts de finale en C1 depuis l’Austria Vienne en 1984/85.



● Le Bayern Munich s’est qualifié lors de 5 de ses 7 dernières confrontations en phase à élimination directe de Ligue des Champions après avoir fait match nul à l’extérieur lors du match aller. L’une de ces 2 éliminations a toutefois eu lieu lors de la confrontation la plus récente avec ce scénario, contre Liverpool à ce stade de la compétition en 2018/19 (0-0 à l’extérieur, puis défaite 1-3 à domicile).

Lewandowski fantomatique à l'aller...



● Salzbourg n’a remporté aucun match à l’extérieur cette saison en Ligue des Champions (1 nul, 2 défaites), et n’a gagné qu’une seule rencontre loin de ses bases lors des 2 dernières éditions (1 nul, 4 défaites) – un succès 3-1 chez le Lokomotiv Moscou en décembre 2020.



● Suite au but de Chukwubuike Adamu lors du match aller, Salzbourg compte 4 joueurs de moins de 21 ans avec au moins un but en Ligue des Champions cette saison (avec Adeyemi, Okafor et Sucic). Seul Lyon en 2004/05 a vu 5 joueurs de moins de 21 ans marquer lors d’une même édition (Bergougnoux, Berthod, Idangar, Nilmar et Essien).



● Robert Lewandowski n’a participé à aucun des 22 tirs du Bayern Munich lors du match aller face à Salzbourg. C’est la 1re fois de sa carrière qu'il ne tire pas lors de 2 matches consécutifs de C1 (77 minutes v Barcelone et 90 minutes v Salzbourg – 0 tir).

Coman en mode joga bonito

● Kingsley Coman (Bayern Munich) a réussi 23 dribbles lors de ses 6 matches de Ligue des Champions cette saison, plus haut total parmi les joueurs encore en lice dans la compétition. Le Français en a réussi 7 lors du match aller face à Salzbourg, son co-meilleur total dans un match de LdC (7 également face à Barcelone en décembre 2021).



● Brenden Aaronson, 21 ans, a délivré 5 passes avant un tir pour Salzbourg face au Bayern Munich lors du match aller, soit le plus jeune joueur à réaliser cette performance lors d’un match à élimination directe de Ligue des Champions depuis Lionel Messi avec Barcelone face au Celtic en février 2008 (20 ans).



● Joshua Kimmich n’a toujours pas délivré de passe décisive avec le Bayern Munich cette saison en Ligue des Champions (en 5 matches). Mais depuis le début de l’édition 2020/21, aucun joueur n’a donné plus d’avant- dernières passes avant un tir (26) et avant un but (7) que le joueur allemand.