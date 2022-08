STATS | Clermont-PSG (0-5) : Messi et Neymar font des ravages, un record pour Zaïre-Emery

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les chiffres à retenir après la victoire 5-0 du PSG à Clermont en Ligue 1.

● Le PSG a remporté 7 de ses 8 derniers matches d'ouverture d'une saison de Ligue 1 (1 défaite), après n'en avoir gagné que 3 de ses 14 premiers de ce genre au 21e siècle (7 nuls, 4 défaites). Ce succès à Clermont est son plus large dans des matches de ce genre dans l'élite.

● Clermont a perdu 21 matches de Ligue 1 depuis le début de la saison passée (9 victoires, 9 nuls), c'est plus que toute autre équipe de l'élite.

● Le PSG a marqué 3 buts ou plus lors de chacun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1, sa plus longue série du genre dans son histoire.

● Neymar a reçu 23 passes décisives de Lionel Messi toutes compétitions confondues en club (Barcelone + Paris), au moins 2 de plus que de la part de tout autre partenaire (Luis Suarez à 21, Kylian Mbappé à 20).

● Depuis le début de la saison passée, Clermont est le seul adversaire contre lequel Neymar a marqué et délivré au moins une passe décisive dans un même match toutes compétitions confondues avec Paris (3 buts, 1 passe décisive le 9 avril dernier et 1 but, 3 passes décisives ce samedi).

● Neymar a été décisif 9 matches consécutifs toutes compétitions confondues avec Paris (11 buts, 6 passes décisives), sa plus longue série depuis décembre 2019-février 2020 (12).

● C'est la première fois que Lionel Messi marque lors de 2 matches consécutifs toutes compétitions confondues avec Paris (contre Nantes au Trophée des Champions et à Clermont ce samedi soir). Clermont est l'adversaire contre lequel il a été le plus décisif avec le club de la capitale (6 – 2 buts, 4 passes décisives).

● Le défenseur de Paris Marquinhos a marqué 4 buts de la tête en Ligue 1 depuis le début de la saison passée, aucun défenseur du Top 5 européen ne fait mieux sur la période (à égalité avec David Garcia).

● A l'âge de 16 ans et 151 jours, Warren Zaïre-Emery est le plus jeune joueur à avoir évolué avec Paris en Ligue 1.

● Christophe Galtier a aligné le même XI de départ pour la deuxième fois consécutive toutes compétitions confondues (contre Nantes au Trophée des Champions et ce soir à Clermont). Cela n'était jamais arrivé sous l'ère Pochettino, entre janvier 2021 et mai 2022. La dernière fois que cela était arrivé à Paris, c'était en décembre 2019, sous Thomas Tuchel (à Saint-Etienne puis face à Amiens).