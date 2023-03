Les statistiques de Reims – OM : Alexis Sanchez fait aussi bien que Messi, Pau Lopez dans l'histoire de la Ligue 1

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après Reims-OM (1-2).

Première défaite pour Will Still en Ligue 1

● L'OM compte 59 points après 28 matches de Ligue 1 2022-2023, son plus haut total à ce stade d'une saison dans l'élite au XXIe siècle. En comptant 3 points pour une victoire, l'OM n'a fait mieux qu'en 1998-1999 (61 points – 2e à la fin) et en 1971-1972 (60 points – champion à la fin).

● Reims a perdu un match de Ligue 1 pour la première fois depuis le 18 septembre 2022 contre Monaco (0-3), mettant fin à la plus longue invincibilité de son histoire dans l'élite (19 – 9 victoires, 10 nuls).

● L'OM a remporté chacun de ses 8 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1. Seule une équipe est parvenue à faire mieux dans l'histoire de l'élite : l'OM lui-même entre février et août 2009 (9).

● L'OM a enregistré son 2e plus faible taux de possession en Ligue 1 2022-2023 contre Reims ce soir (44.2%), ne faisant pire que lors de son précédent match face à Strasbourg le 12 mars (40.7%). Les 3 plus faibles ratios de ce genre pour l'OM dans l'élite cette saison ont d'ailleurs été enregistrés lors de ses 3 dernières apparitions (45.4% v Rennes le 5 mars).

● Reims a frappé 5 fois sur les montants lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 contre Toulouse, 1 contre Ajaccio et 2 contre Marseille), soit seulement une fois de moins que lors de ses 24 premières rencontres dans l'élite cette saison.

Alexis Sanchez et Pau Lopez à l'honneur

● L'attaquant de Reims Folarin Balogun a marqué 17 buts en Ligue 1 cette saison, seul Glenn Hoddle (18 en 1988-1989 avec Monaco) a fait mieux parmi les joueur anglais sur un même exercice au sein de l'élite lors des 75 dernières années.

● Alexis Sánchez est l'un des 3 joueurs à avoir marqué sur coup franc direct à au moins 2 reprises en Ligue 1 cette saison, avec Lionel Messi (2 pour Paris) et Téji Savanier (2 pour Montpellier). L'attaquant de Marseille a inscrit son 8e but sur coup franc direct dans le Top 5 européen (1 avec Barcelone en Liga, 5 avec Arsenal en Premier League et 2 avec l'OM).

● Alexis Sánchez a réalisé 3 doublés avec Marseille en Ligue 1 2022-2023, tous à l'extérieur (v Nice, Clermont et Reims). Le Chilien a désormais marqué 12 buts dans l'élite cette saison, soit autant que lors de ses 2 précédentes campagnes combinées avec l'Inter Milan en Serie A (7 buts en 2020-2021 et 5 buts en 2021-2022).

● Marshall Munetsi a délivré 3 passes décisives en 24 matches avec Reims en Ligue 1 2022-2023, soit autant que lors de ses 3 premières saisons combinées dans l'élite (68 apparitions).

● Pau López a délivré 2 passes décisives avec Marseille en Ligue 1 2022/23, devenant le 1er gardien à compter plus d'une passe décisive parmi les 5 grands championnats européens en 2022-2023. En L1, seul le portier de Guingamp Karl-Johan Johnsson était parvenu à délivrer plus d'une passe décisive (2 également en 2016-2017) sur une même saison depuis qu'Opta collecte ces données (2006-2007).