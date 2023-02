Les statistiques incroyables de Mbappé, Messi et Choupo-Moting avant le huitième de finale de Ligue des champions PSG-Bayern Munich

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir avant le huitième de finale aller PSG-Bayern en Ligue des champions.

Le PSG souvent performant face au Bayern Munich

● Le PSG et le Bayern Munich se sont affrontés 11 fois sur la scène européenne (6 victoires pour Paris et 5 pour le Bayern, 15 buts marqués chacun), à chaque fois en Ligue des Champions.

● Le PSG est l'équipe affichant le ratio de victoires le plus élevé face au Bayern Munich en Ligue des champions (55% - 6/11) parmi celles ayant affronté au moins 10 fois le club bavarois dans la compétition.

● Le PSG n'a perdu qu'un seul de ses 5 matches à domicile contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (4 victoires), mais c'était le plus récent en avril 2021 (0-1).

● Le Bayern Munich a gagné chacun ses 6 matches de Ligue des Champions cette saison (18 buts pour, 2 contre). La seule fois précédente où les Bavarois ont remporté leurs 7 premiers matches d'une saison de C1 remonte à 2019-2020 (11 succès en 11 rencontres).

Un PSG efficace offensivement mais friable défensivement

● Depuis le début de la saison 2019-2020, le Bayern Munich est l'équipe affichant le meilleur ratio de victoires (86.5%) et le plus haut total de succès (32 sur 37) en Ligue des Champions. Aucune équipe n'a perdu moins de rencontres que le club allemand sur cette période dans la compétition (2).

● Le PSG n'est resté muet qu'une seule fois lors de ses 32 dernières réceptions en Ligue des Champions (2,6 buts par match), c'était en quart de finale retour de l'édition 2020-2021 contre le Bayern Munich (0-1).

● Le PSG est la seule équipe n'ayant pas rendu la moindre clean sheet en Ligue des Champions cette saison parmi celles présentes en 8es de finale. Sa dernière clean sheet dans la compétition remonte au huitième de finale aller de la saison dernière contre le Real Madrid (1-0).

● Parmi les joueurs ayant disputé au moins 50 matches de Ligue des Champions, Joshua Kimmich (Bayern Munich) est le seul ayant remporté plus de 75% de ses rencontres (76% - 50/66).

Mbappé et Messi brillent en Ligue des champions, Choupo-Moting aussi

● Depuis son premier match de Ligue des Champions avec le PSG en 2017-2018, Kylian Mbappé est impliqué sur 57 buts en 50 rencontres en C1 (34 buts et 23 passes décisives). Il est le seul joueur ayant marqué au moins 20 buts et délivré au moins 20 passes décisives dans la compétition sur la période.

● Sur les 2 dernières saisons de Ligue des Champions, seuls Robert Lewandowski (21), Kylian Mbappé (20) et Mohamed Salah (18) sont impliqués dans plus de buts en C1 que l'attaquant du Bayern Munich Leroy Sané (17 – 10 buts et 7 passes décisives).

● Lionel Messi (PSG) est le joueur impliqué sur le plus de tirs à la suite d'une progression balle au pied en Ligue des Champions cette saison (14 – 6 tirs et 8 dernières passes avant un tir).

● Eric Maxim Choupo-Moting avait marqué à l'aller comme au retour avec le Bayern Munich contre Paris en quart de finale de la Ligue des Champions 2020-2021. Le PSG est le seul adversaire contre lequel l'attaquant camerounais a inscrit plus d'un but dans la compétition (2). Parmi les joueurs du Bayern à minimum 10 matches en C1, Choupo-Moting est celui affichant le meilleur ratio buts/minutes (82).