Borussia Dortmund s’est abstenu de toute possible petite pique. Dans l’annonce officielle du transfert de Joey Veerman, qui arrive du PSV Eindhoven grâce à une clause libératoire de 22 millions d’euros et a signé jusqu’en 2031, le BVB n’a évoqué nulle part le caractère de son nouveau milieu axial.

C’était sans doute la bonne chose à faire. Car ce mot avait déjà provoqué suffisamment de remous autour du joueur de 27 ans ces derniers mois. Le point de départ du débat, mené intensément aux Pays-Bas, fut une conférence de presse qui s’est tenue vers la fin du mois de mars dernier.

« Le caractère de Joey est… différent », avait alors déclaré à propos de Veerman Ronald Koeman, qui n’est désormais plus sélectionneur. Koeman était déjà sûr à l’époque d’une chose : il ne convoquerait pas Veerman pour la Coupe du monde. « J’ai parlé avec Joey et je lui ai dit que, pour le poste de numéro 6 gauche, il n’était ni mon premier ni mon deuxième choix », avait-il expliqué. « Si tout le monde est en forme, il n’entre pas en ligne de compte pour le groupe de la Coupe du monde. À son poste, je choisis d’autres types de joueurs. »

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Joey Veerman : meilleur passeur de l’Eredivisie en 2024 et 2026

Ce n’était pas la première fois que Koeman agissait ainsi. Il existe des antécédents entre les deux hommes. Lors du troisième match de groupe de l’Euro 2024 face à l’Autriche, perdu 3-2, Koeman avait déjà remplacé prématurément Veerman après seulement 35 minutes, alors que les Pays-Bas étaient menés 1-0. Veerman a ensuite encore joué en huitièmes, en quarts et en demi-finales, mais il n’a plus jamais été convoqué par la suite.

« C’était une situation extrême », expliquait donc Koeman il y a cinq mois au sujet de sa décision contre l’Autriche. « Je peux imaginer que ce soit très douloureux pour un joueur d’être remplacé après 35 minutes. Ce n’est pas comme si je pensais : je ne veux pas d’un tel caractère. Le caractère joue un rôle, mais c’est avant tout une décision sportive », a insisté l’entraîneur.

Veerman lui-même a fini par exploser à la fin de la saison dernière. Il venait alors d’être sacré champion avec le PSV pour la troisième fois de suite. Veerman a réalisé la meilleure de ses quatre années à Eindhoven. Il a inscrit huit buts et délivré 14 passes décisives, personne n’a fait mieux en Eredivisie. En 2023/24 déjà, ses 16 passes décisives n’avaient été dépassées par personne. En outre, il a aussi été le joueur du championnat à réussir le plus de passes dans le dernier tiers, le plus de passes complétées et le plus de passes menant à une occasion de but la saison passée.

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Publicité « avec un vrai caractère » : le conflit entre Joey Veerman et Ronald Koeman

« Je crois que j’étais le seul aux Pays-Bas à m’y attendre réellement », a ainsi déclaré Veerman à ESPN au sujet de sa non-sélection pour le groupe de la Coupe du monde. « Quand on tient sans cesse ce genre de conférences de presse et qu’on dit que mon caractère ne va pas, à un moment on en a simplement assez. C’est sa décision de choisir qui il convoque, mais qu’il n’aille pas prétendre que mon caractère est le problème. Ces conférences de presse commencent un peu à m’agacer. Il n’a plus besoin de m’appeler. »

Le point culminant de ce conflit est venu de Veerman lui-même. Un jour avant le premier match des Pays-Bas à la Coupe du monde contre le Japon, une publicité en pleine page est parue dans le journal De Telegraaf. On y voyait Veerman faire la promotion de la marque de jeans et de mode G-STAR, debout au bord de l’eau, un ballon orange entre les pieds. Avec ce slogan : « Du denim avec un vrai caractère. »

Veerman a certes ensuite expliqué qu’on lui avait indiqué que la publicité ne serait publiée que trois jours plus tard. Il n’empêche qu’il fait partie de ceux qui ne cachent pas leur opinion. Il y a un peu plus d’un mois, il déclarait au sujet de ses envies de départ : « Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Il n’y a en réalité quasiment aucun intérêt en ce moment. Cela peut devenir agaçant d’être constamment interrogé sur les raisons pour lesquelles je n’ai encore jamais changé de club. À un moment, cela tape sur les nerfs. Mon souhait est de réaliser un grand transfert, mais en l’état actuel des choses, cela ne se fera pas. »

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Joey Veerman a failli atterrir à Brentford FC

Comme condition, Veerman citait un club qui joue à l’international et soulignait : « L’Italie et l’Espagne m’iraient bien, mais malheureusement les clubs de ces pays ne s’intéressent pas à moi. » C’était déjà le cas récemment. L’été dernier, Brentford FC voulait toutefois l’attirer en Angleterre, mais a manqué la date limite de sa clause libératoire inscrite dans son contrat, et Eindhoven a refusé. En hiver, Veerman a ensuite négocié pendant plus de deux semaines avec Fenerbahçe, sans être convaincu par un départ.

Cette fois, la donne était différente avec le BVB. Veerman a parlé d’un « grandiose club » et d’une « fantastique opportunité » qu’il attend « depuis des années », avant même d’apposer sa signature au bas de son nouveau contrat. Mais quel type de joueur les Westphaliens récupèrent-ils avec lui, lui qui a inscrit 31 buts et délivré 67 passes décisives en 198 matches officiels avec Eindhoven ?

Un joueur qui a déjà été comparé à Toni Kroos dans le pays voisin. C’était avant l’Euro 2024. « Je pense que Joey possède des qualités que personne d’autre n’a aux Pays-Bas », disait alors Arnold Mühren, champion d’Europe 1988, dans Voetbal International. « Que sait faire Kroos que Veerman ne sait pas faire ? Veerman donne les mêmes passes que Kroos. La seule chose que Kroos a en plus, c’est l’expérience. »

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Voici les forces et les faiblesses de Joey Veerman

Le profil de Veerman comble un chantier dans l’effectif de Dortmund, même si ce n’est pas à 100 %. Idéalement, le BVB aurait eu besoin d’un véritable numéro 6 aux côtés de Felix Nmecha, à la fois fort dans les duels et dans le jeu, un joueur stratégiquement intelligent de type quarterback. Veerman n’est pas cela : c’est davantage un numéro 8 qu’un numéro 6.

Le nouveau venu arrive néanmoins d’emblée avec de claires ambitions de titulaire. Marcel Sabitzer en particulier, qui n’a plus qu’un an de contrat et pourrait encore être vendu, tout comme Jobe Bellingham, devront désormais se méfier. Car Veerman est capable d’apporter immédiatement des impulsions nettement meilleures dans la construction du jeu de Borussia, toujours défaillante.

Veerman apporte avant tout une qualité de balle et de passe exceptionnelle, qui lui permet de faire avancer le jeu. Il a une bonne vision et sait aussi se sortir par le jeu de situations sous pression dans l’axe. C’est justement une très bonne nouvelle pour Dortmund, car cela permettra aux joueurs offensifs, une ligne plus haut, de proposer des solutions dans les espaces où ils sont les plus forts.

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Joey Veerman a récemment créé 25 grosses occasions pour Eindhoven

Veerman joue au football avec une certaine nonchalance. Quand il est en forme, cela dégage de la confiance, du calme, une facilité technique et le courage de tenter aussi des passes plus difficiles. En outre, il a fait partie ces dernières années des joueurs les plus créatifs d’Eredivisie. Lors de la saison du titre 2023/24, il a créé 130 occasions, soit 59 de plus que le deuxième. La saison précédente, il avait créé 93 occasions, dont 25 grosses occasions.

Veerman est à son meilleur lorsqu’il a de l’espace devant lui et plusieurs options pour organiser le jeu. Sa force réside précisément dans le fait de pouvoir utiliser sa créativité depuis une position plus basse. Il n’a pas besoin d’apparaître constamment autour de la surface pour être dangereux. Cela fait de lui un milieu de terrain assez particulier : un numéro 8 créatif capable de construire et d’organiser le jeu depuis une position reculée.

Cependant, Veerman n’est pas un joueur particulièrement dynamique. Ce n’est pas quelqu’un qui couvre sans cesse de grands espaces, presse agressivement l’adversaire ou comble les brèches grâce à sa vitesse. Il n’est pas un récupérateur de balle exceptionnel et ne deviendra probablement jamais le milieu le plus explosif ou le plus dominant physiquement.

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Joey Veerman pourrait occuper au BVB un rôle quasiment vacant ces derniers temps

Il n’empêche que ce père de deux enfants, qui a récemment fêté ses fiançailles, se rapproche beaucoup de la solution idéale souhaitée par les dirigeants de Dortmund. « Quand on joue comme nous avec une défense à trois, un match peut aussi devenir relativement laborieux si l’on place encore devant un holding six », avait déjà esquissé le directeur sportif Ole Book avant que le deal avec le Néerlandais ne soit bouclé.

La chance de Veerman réside peut-être justement là. Aux Pays-Bas, on a beaucoup parlé récemment de ce qui lui manquerait soi-disant. À Dortmund, il s’agira désormais surtout de ce qu’il apporte.

Et c’est beaucoup : vision du jeu, qualité de passe, créativité et capacité à diriger un match depuis une position reculée. Si le BVB parvient à exploiter correctement ces qualités, Veerman pourrait occuper au milieu un rôle qui était dernièrement à peine pourvu.

Joey Veerman : aperçu de sa carrière professionnelle