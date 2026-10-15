Le Real Madrid a renforcé sa première place au classement des clubs ayant remporté le plus de matches après avoir été mené au score en Ligue des champions, depuis le lancement de la compétition sous sa forme actuelle en 1992, en portant son total à 38 victoires, après son succès face à la Roma (4-3) hier mercredi, au Stadio Olimpico de la capitale italienne, lors de la deuxième journée de la compétition.

Avec ce succès, la formation madrilène signe un sans-faute lors des deux premières journées, après sa victoire également acquise face à l'Inter Milan (2-1) lors de la première journée.

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Barcelone occupe la deuxième place avec 34 victoires après avoir été mené, la dernière en date face à Galatasaray (4-1), mardi dernier lors de la même journée, selon le réseau de statistiques « Squawka ».

Manchester City arrive en troisième position avec 27 victoires, devant Manchester United, quatrième avec 25, et le Bayern Munich, cinquième avec 24.

La Juventus occupe la sixième place avec 17 victoires, suivie du Paris Saint-Germain avec 16, puis de Liverpool avec 14 et de l'Atlético Madrid avec 13. Chelsea, Galatasaray et le Shakhtar Donetsk se partagent la dixième place, avec 11 victoires après avoir été menés chacun.

Les Merengue étaient battus (3-1) par la Roma, avant d'inscrire trois buts en seulement 8 minutes : Carlos Espí a signé le deuxième but des Merengue à la 82e minute, puis Endrick a égalisé à la 85e, avant qu'Antonio Rüdiger ne marque le but de la victoire à la 90e minute.