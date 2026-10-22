Le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, star du Real Betis espagnol, a partagé la tête du classement des joueurs les plus adeptes de la frappe lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, après sa participation à la victoire face au Feyenoord néerlandais (1-0) au stade La Cartuja, mercredi dernier en soirée.

Ezzalzouli a tenté 8 tirs face au Feyenoord, à égalité avec le Guinéen Serhou Guirassy, attaquant du Borussia Dortmund, qui affrontait le Qarabag azerbaïdjanais.

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Selon la statistique publiée par le réseau « Squawka », Ezzalzouli figure à la première place à égalité avec Guirassy, devant l'Argentin Emiliano Buendía, joueur d'Aston Villa, et l'Écossais Scott McTominay, star de Naples, qui ont tenté 7 tirs chacun.

Le classement comprend également Luis Suárez, joueur du Sporting Lisbonne, avec 6 tirs, tandis que Donyell Malen, Fabián Ruiz, Alexis Mac Allister et Ryan Cherki ont tenté 5 tirs chacun, et Florian Wirtz occupe la dixième place avec 4 tirs.

De son côté, Guirassy a inscrit un doublé lors de la victoire du Borussia Dortmund sur la pelouse du Qarabag azerbaïdjanais (2-1), l'attaquant guinéen poursuivant ainsi sa belle forme dans la compétition. En effet, aucun joueur n'a réalisé un plus grand nombre de doublés que Guirassy depuis le début de la saison 2024-2025 en Ligue des champions, celui-ci l'ayant fait à deux reprises.



