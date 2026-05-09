Statistique insolite : un Néerlandais de Liverpool n’a touché le ballon pour la première fois qu’à la 41^e minute

Selon la presse britannique, Liverpool aurait bien besoin d’un long repos estival après sa rencontre face à Chelsea (1-1). L’équipe d’Arne Slot a de nouveau déçu samedi après-midi, et un Néerlandais a particulièrement peiné.

Cody Gakpo a ainsi livré une prestation « totalement anonyme ». L’international néerlandais de 48 sélections a été aligné en attaque, tandis que le jeune Rio Ngumoha, 17 ans, occupait le couloir gauche. Ce repositionnement n’a pas porté ses fruits, comme le constate GOAL.

« Il a eu du mal à entrer dans le match et, une fois le ballon en sa possession, il semblait manquer de confiance en lui. Il est regrettable qu’il ait été hors-jeu sur le centre qui a mené au coup de tête de Jones, qui a été refusé », analyse la journaliste Ameé Ruszkai, qui lui attribue la note de 4.

Plus sévère encore, This Is Anfield ne lui accorde qu’un 3 et s’interroge : « Un joueur de Liverpool a-t-il offert une prestation plus discrète ces dernières années ? ».

« Incroyablement, Gakpo n’a touché le ballon pour la première fois qu’à la 41^e minute et sa seule contribution jusqu’alors était la faute qui a conduit au but de Chelsea », constate le média. « Il s’est même retrouvé inutilement hors-jeu lorsqu’il a servi Jones pour un coup de tête en deuxième mi-temps, lors d’un après-midi catastrophique. »

Le Daily Mail note également ses difficultés et estime que Ngumoha est en train de le dépasser dans la hiérarchie. « La seule raison pour laquelle il a joué aujourd’hui, c’est à cause des blessures des autres attaquants », peut-on lire.

Remplacé par Slot à la 77^e minute, il n’a touché le ballon que douze fois, un total qui résume sa saison difficile à Liverpool.